Diyarbakır'da tıbbi ve aromatik bahçede çalışmalar hızlandı!
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kadın istihdamına katkı sağlayacak ve 15 farklı türde bitkinin yetiştirileceği tıbbi ve aromatik bahçede çalışmalar hız kazandı.
Park ve Bahçeler, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Kırsal Hizmetler, Çevre Koruma ve Kontrol ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire başkanlıklarının ortaklaşa projelendirdiği, eğitim ve üretimin de yapılacağı, tıbbi ve aromatik bitki bahçesinde çalışmalar devam ediyor. Toplam 14 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan tıbbi ve aromatik bitki bahçesinde çalışmalar, altyapı işlemleriyle sürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, altyapı çalışmalarını önümüzdeki hafta tamamlayarak üstyapı işlemlerine geçmeyi hedefliyor. Üstyapı çalışmalarında, bitki kurutma, depolama, işleme, derslikler, yükseltilmiş bahçe, satış birimleri, seralar, bitki çalışma alanı, özel bitki türleri eğitim ve yetiştirme tarhları, bitki yetiştirme alanları, bostan, kompost ve toprak alanları oluşturulacak.
Kayapınar ilçesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde yapılacak bu özel bahçede, dağ kekiği, biberiye, adaçayı, tıbbi papatya, reyhan, nane, tıbbi nane, ekinezya, tıbbi hatmi çiçeği, sarı kanteron, safran, ısırgan otu, klendula, melisa ve defne olmak üzere toplam 15 türde bitki üretilecek. Bahçede üretilen bitkilerin toplanması, kurutulması, uçucu yağ çıkarılması ve paketlemesi gibi çalışmaların tümü yeni oluşturulacak. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentte kazandıracağı bu önemli projede yaklaşık 18 bin bitkiyi toprakla buluşturup vatandaşların beğenisine sunacak.
Kadınlar, bitki dikimi, üretimi, toplama, kurutma ve ürünlerin farklı katma değer ürününe dönüşümü aşamalarında yer alacak. Böylelikle kadınlar, ekonomik anlamda kazanç sağlayacak. Tıbbi ve aromatik bitki bahçesi projesinde yer alacak kadınlara, Büyükşehir Belediyesi tarafından bitki dikimi, toplama, kurutma ve ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüşümü hakkında çeşitli uygulamalı bilgiler verilecek. Büyükşehir Belediyesi, tarihten günümüze toprak ve insan ilişkisini baz alarak oluşturacağı yeni peyzaj alanında çocuk, engelli, yaşlı ve kadın olmak üzere toplumun her kesimine tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında genel eğitimler verecek. Belediye, alan içinde inşa edeceği seralarda tohum ve çelik alımı işlemiyle bitkilerin çoğaltılmasını da sağlayacak.
Tıbbi ve aromatik bahçeden kentin tüm kesimlerinin yararlanmasını isteyen Büyükşehir Belediyesi, alanda engelli ve yaşlılar için yükseltilmiş bahçe örneklerine yer verecek. Yükseltilmiş bahçe sayesinde ortopedik engelliler ve yaşı ilerleyen vatandaşlar, alanda yer alan farklı türlerdeki bitkileri yakından inceleyebilecek, dokunabilecek ve toplayabilme şansı yakalayabilecek.