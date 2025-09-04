Diyarbakır'da tıbbi ve aromatik bahçede çalışmalar hızlandı!

1

Park ve Bahçeler, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Kırsal Hizmetler, Çevre Koruma ve Kontrol ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire başkanlıklarının ortaklaşa projelendirdiği, eğitim ve üretimin de yapılacağı, tıbbi ve aromatik bitki bahçesinde çalışmalar devam ediyor. Toplam 14 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan tıbbi ve aromatik bitki bahçesinde çalışmalar, altyapı işlemleriyle sürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, altyapı çalışmalarını önümüzdeki hafta tamamlayarak üstyapı işlemlerine geçmeyi hedefliyor. Üstyapı çalışmalarında, bitki kurutma, depolama, işleme, derslikler, yükseltilmiş bahçe, satış birimleri, seralar, bitki çalışma alanı, özel bitki türleri eğitim ve yetiştirme tarhları, bitki yetiştirme alanları, bostan, kompost ve toprak alanları oluşturulacak.