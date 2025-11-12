Diyarbakır'da şehir girişinde başlatıldı! Su tasarrufu sağlayacak

2

Kent estetiğini güçlendirmek, ulaşım akslarını daha düzenli hale getirmek için devam eden çalışmalar, 8’inci ana jet üstünden Şanlıurfa yolu bağlantısına kadar olan bölümde gerçekleştiriliyor. Ekipler, düzenleme kapsamında ilk etapta kimi alanda düşük kimi alanda yüksek olan beton bordürleri sökerek caddenin refüjünü aynı seviyeye indirdi. Kuruçeşme ve Kantar Kavşağı olarak bilinen bölümde mevcut bordür düzeni yeni bazalt malzemeye uygun hale getiriliyor.