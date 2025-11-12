Diyarbakır'da şehir girişinde başlatıldı! Su tasarrufu sağlayacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent girişlerinin yeniden düzenlenmesi kapsamında uzun süredir çalışma yürütülmeyen Karacadağ Caddesi’ni yeniden düzenleyerek modern bir hale dönüşmesini sağlıyor.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, uzun süredir kapsamlı bir düzenleme yapılmayan kent girişlerinden Mardin yolunun devamı olan Bağlar ilçesinde yer alan kentin en eski caddelerinden biri olan Karacadağ Caddesi’nde yürüttüğü peyzaj çalışmaları devam ediyor.
Kent estetiğini güçlendirmek, ulaşım akslarını daha düzenli hale getirmek için devam eden çalışmalar, 8’inci ana jet üstünden Şanlıurfa yolu bağlantısına kadar olan bölümde gerçekleştiriliyor. Ekipler, düzenleme kapsamında ilk etapta kimi alanda düşük kimi alanda yüksek olan beton bordürleri sökerek caddenin refüjünü aynı seviyeye indirdi. Kuruçeşme ve Kantar Kavşağı olarak bilinen bölümde mevcut bordür düzeni yeni bazalt malzemeye uygun hale getiriliyor.
Altyapı çalışmaları kapsamında bitkilerin gelişimlerini sağlıklı şekilde sürdürmelerini sağlamak amacıyla refüjlere sulama hatları döşeyen ekipler, yaya güvenliği nedeniyle Karacadağ Caddesi üzerinde yer alan ferforjeleri de söküyor. Sökülen ferforjeler, boyanarak daha uygun seviyeye getirilerek yeniden yerlerine monte edilecek.
Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı işlemlerine başlayacak olan ekipler, su tasarrufunu düşünerek Karacadağ Caddesi’nde kuru peyzaj örneklerine yer verecek. Kuru peyzaj uygulamasında alanlara dolamit, cüruf ve çim ayracı yerleştirilecek. Ekipler, ayrıca kuru peyzaj uygulanan alanın daha derli toplu görünmesini sağlamak için refüjü, çeşitli türlerde ağaç ve çalılarla süsleyecek.