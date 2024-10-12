Diyarbakır'da öldürülen Narin soruşturmasına son durum: Önemli gelişmeler yaşanabilir
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili soruşturmadaki son durumu CNN TÜRK muhabiri Ümit Uzun canlı yayında aktardı. Ümit Uzun, "Soruşturmanın biraz daha derinleştiğini ve önemli gelişmelerin yaşanabileceğine dair ipuçları alıyoruz, duyumlar da alıyoruz. Özellikle Pazartesi günü Narin cinayetiyle ilgili yeni gelişmelere tanık olabileceğimizi duyuyoruz. Soruşturmanın derinleştiğini ve soruşturmanın daha da ilerlediğini söyleyelim" dedi.
• 12 Ekim 2024 - 15:45 • Son Güncelleme:
• 12 Ekim 2024 - 15:45 • Son Güncelleme: