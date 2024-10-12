Diyarbakır'da öldürülen Narin soruşturmasına son durum: Önemli gelişmeler yaşanabilir

Tüm Türkiye bu cinayetin çözülmesini bekliyor. Yeni deliller ve detaylar ortaya çıkıyor ancak cinayetin nasıl işlendiği kim tarafından işlendiğini ortaya çıkarmış değil. Son gelişmeler de var. Yeni detaylar var. Bunlardan biri telefon sinyalleri. Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın cinayet günü yan yana oldukları tespit edildi. Bu da demek oluyor ki ikili birlikte yan yana hareket etti. Amca Salim Güran'la Nevzat Bahtiyar'ın telefonlarının 15.21'de bir araya geldiği belirlendi.