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Diyarbakır'da öldürülen Narin soruşturmasına son durum: Önemli gelişmeler yaşanabilir

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili soruşturmadaki son durumu CNN TÜRK muhabiri Ümit Uzun canlı yayında aktardı. Ümit Uzun, "Soruşturmanın biraz daha derinleştiğini ve önemli gelişmelerin yaşanabileceğine dair ipuçları alıyoruz, duyumlar da alıyoruz. Özellikle Pazartesi günü Narin cinayetiyle ilgili yeni gelişmelere tanık olabileceğimizi duyuyoruz. Soruşturmanın derinleştiğini ve soruşturmanın daha da ilerlediğini söyleyelim" dedi.

• 12 Ekim 2024 - 15:45 • Son Güncelleme:
• 12 Ekim 2024 - 15:45 • Son Güncelleme:
1Diyarbakırda öldürülen Narin soruşturmasına son durum: Önemli gelişmeler yaşanabilir

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlar örtülüp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

2Diyarbakırda öldürülen Narin soruşturmasına son durum: Önemli gelişmeler yaşanabilir

Cinayet soruşturmasındaki son gelişmeleri aktaran CNN TÜRK muhabiri Ümit Uzun şu ifadeleri kullandı:

3Diyarbakırda öldürülen Narin soruşturmasına son durum: Önemli gelişmeler yaşanabilir

Tüm Türkiye bu cinayetin çözülmesini bekliyor. Yeni deliller ve detaylar ortaya çıkıyor ancak cinayetin nasıl işlendiği kim tarafından işlendiğini ortaya çıkarmış değil. Son gelişmeler de var. Yeni detaylar var. Bunlardan biri telefon sinyalleri. Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın cinayet günü yan yana oldukları tespit edildi. Bu da demek oluyor ki ikili birlikte yan yana hareket etti. Amca Salim Güran'la Nevzat Bahtiyar'ın telefonlarının 15.21'de bir araya geldiği belirlendi.

4Diyarbakırda öldürülen Narin soruşturmasına son durum: Önemli gelişmeler yaşanabilir

Narin en son 15.18'de görülmüştü. Bu dakikalar bize ipucu veriyor. Bölgedeki tüm kamera görüntüleri inceleniyor.

5PAZARTESİ GÜNÜ YENİ GELİŞMELERE TANIK OLABİLİRİZ

"PAZARTESİ GÜNÜ YENİ GELİŞMELERE TANIK OLABİLİRİZ"

Birden çok parça var, birden fazla delile ihtiyaç var. Araştırmalar ve soruşturmalar devam ediyor. Her koldan soruşturma yürütülüyor.

6Diyarbakırda öldürülen Narin soruşturmasına son durum: Önemli gelişmeler yaşanabilir

Soruşturmanın biraz daha derinleştiğini ve önemli gelişmelerin yaşanabileceğine dair ipuçları alıyoruz, duyumlar da alıyoruz. Özellikle Pazartesi günü Narin cinayetiyle ilgili yeni gelişmelere tanık olabileceğimizi duyuyoruz. Bunu özellikle belirtelim. Soruşturmanın derinleştiğini ve soruşturmanın daha da ilerlediğini söyleyelim. Pazartesi günü önemli bir gelişme yaşanabileceğine dair duyum aldık. Bunu özellikle belirtelim."

7Diyarbakırda öldürülen Narin soruşturmasına son durum: Önemli gelişmeler yaşanabilir
8Diyarbakırda öldürülen Narin soruşturmasına son durum: Önemli gelişmeler yaşanabilir
9Diyarbakırda öldürülen Narin soruşturmasına son durum: Önemli gelişmeler yaşanabilir
10Diyarbakırda öldürülen Narin soruşturmasına son durum: Önemli gelişmeler yaşanabilir