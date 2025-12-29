GAZETE VATAN ANA SAYFA
Diyarbakır'da kusursuz işleyen cinayet planı: Çıkar çıkmaz katletti!

29.12.2025 - 07:50

Diyarbakır'da cezaevinde tasarladığı cinayet planını dışarı çıkınca uygulayan katil, eski eşini boğarak öldürdü.

Diyarbakır'da bir süre önce cezaevinden tahliye olan şahıs, dini nikahla birlikte yaşadığı eşinin boğarak öldürdükten sonra cesedini 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü.

Olay, dün Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen 38 yaşındaki Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı bilinmeyen nedenle boğarak öldürdü.

BOŞ ARAZİYE GÖMDÜ

Gür, daha sonra Yakışıklı'nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü. 28 yaşındaki Rojda Yakışıklı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı'nın öldürüldüğü tespit edildi.

Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı'nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Okay Gür'ün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.