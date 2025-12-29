Diyarbakır'da kusursuz işleyen cinayet planı: Çıkar çıkmaz katletti!

1





Diyarbakır'da bir süre önce cezaevinden tahliye olan şahıs, dini nikahla birlikte yaşadığı eşinin boğarak öldürdükten sonra cesedini 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü.



Olay, dün Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen 38 yaşındaki Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı bilinmeyen nedenle boğarak öldürdü.