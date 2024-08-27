Diyarbakır'da kaybolan Narin'den hala haber yok: İhbar üzerine yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Dün akşam saatlerinde gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Narin'in güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan saman yığınında yeniden bir arama gerçekleştirdi. Narin'in evine de 60 metre mesafede olan saman yığınındaki branda kaldırılarak deprem gibi afetlerde de kullanılan yer altı görüntüleme cihazı kullanıldı.
DHA - İHA
• 27 Ağustos 2024 - 11:40 • Son Güncelleme:
DHA - İHA
• 27 Ağustos 2024 - 11:40 • Son Güncelleme: