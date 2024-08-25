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Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran bulundu mu? Narin Güran kimdir, nerede, kayıp mı?

Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinden itibaren aranan 8 yaşındaki Narin'i kaybı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki, Narin Güran kimdir, nerede kayboldu? Narin Güran'ın kaybı son dakika gelişmeleri...

• 25 Ağustos 2024 - 10:44 • Son Güncelleme:
• 25 Ağustos 2024 - 10:44 • Son Güncelleme:
1Diyarbakırda kaybolan Narin Güran bulundu mu Narin Güran kimdir, nerede, kayıp mı

Narin Güran bulundu mu? 8 yaşındaki Narin hala kayıp mı, ne oldu? Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 3’üncü günde de devam ediyor. Arama çalışmalarında bugüne kadar mahallenin giriş ve çıkışları dahil toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi.

2Diyarbakırda kaybolan Narin Güran bulundu mu Narin Güran kimdir, nerede, kayıp mı



NARİN GÜRAN OLAYI NEDİR, KAYIP MI?

Olay, 21 Ağustos’ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kur’an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca saat Narin’in babası Arif Güran akşam 20.15’te karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi’nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek verdi. Ayrıca Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar arandı.

3Diyarbakırda kaybolan Narin Güran bulundu mu Narin Güran kimdir, nerede, kayıp mı



NARİN GÜRAN BULUNDU MU?

Arama çalışmalarında 22 Ağustos gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin’in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi.

Diyarbakır Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

4Diyarbakırda kaybolan Narin Güran bulundu mu Narin Güran kimdir, nerede, kayıp mı

Valilikten yapılan açıklamada, “Kayıp kız çocuğu Narin Güran‘ın (8) bulunabilmesi amacı ile valiliğimiz koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur” denildi.