Diyarbakır'da 'bohçacı' vurgunu! Hırsızlar bohçacı kılığında hırsızlık yapıp lüks bir hayat yaşadılar

Ancak, şüpheliler fark etmedikleri bir binanın güvenlik kamerasına yakalandı. Ayrıca, daha önce işlediği suçlardan dolayı denetimli serbestliği bulunan bir şüphelinin de hırsızlığa çıkmadan önce polis merkezine giderek imza attığı ortaya çıktı.