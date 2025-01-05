Diyarbakır'da 'bohçacı' vurgunu! Hırsızlar bohçacı kılığında hırsızlık yapıp lüks bir hayat yaşadılar
Diyarbakır'da bohçacı gibi davranıp evlerden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı. Şüphelilerden birinin işlediği çeşitli suçlardan dolayı denetimli serbestliği bulunduğu ve emniyete gidip imza attıktan sonra hırsızlık yaptığı tespit edildi.
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-
• 05 Ocak 2025 - 12:12 • Son Güncelleme:
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-
• 05 Ocak 2025 - 12:12 • Son Güncelleme: