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GündemDiyarbakır'da 'bohçacı' vurgunu! Hırsızlar bohçacı kılığında hırsızlık yapıp lüks bir hayat yaşadılar
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Diyarbakır'da 'bohçacı' vurgunu! Hırsızlar bohçacı kılığında hırsızlık yapıp lüks bir hayat yaşadılar

Diyarbakır'da bohçacı gibi davranıp evlerden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı. Şüphelilerden birinin işlediği çeşitli suçlardan dolayı denetimli serbestliği bulunduğu ve emniyete gidip imza attıktan sonra hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-
• 05 Ocak 2025 - 12:12 • Son Güncelleme:
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-
• 05 Ocak 2025 - 12:12 • Son Güncelleme:
1Diyarbakırda bohçacı vurgunu Hırsızlar bohçacı kılığında hırsızlık yapıp lüks bir hayat yaşadılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından evlerden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karşı çalışma yapıldı.

2Diyarbakırda bohçacı vurgunu Hırsızlar bohçacı kılığında hırsızlık yapıp lüks bir hayat yaşadılar

Yüzlerini kapatıp bohçacı gibi davranarak evlere giren şüphelilerin, ‘Tuvalete gideceğim’ diyerek ev sahibini oyaladığı ve yüklü miktarda ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

3Diyarbakırda bohçacı vurgunu Hırsızlar bohçacı kılığında hırsızlık yapıp lüks bir hayat yaşadılar

Yapılan çalışmada, 14 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin özellikle kameraların olmadığı binaları tercih ettiği saptandı.

4Diyarbakırda bohçacı vurgunu Hırsızlar bohçacı kılığında hırsızlık yapıp lüks bir hayat yaşadılar

Ancak, şüpheliler fark etmedikleri bir binanın güvenlik kamerasına yakalandı. Ayrıca, daha önce işlediği suçlardan dolayı denetimli serbestliği bulunan bir şüphelinin de hırsızlığa çıkmadan önce polis merkezine giderek imza attığı ortaya çıktı.

5Diyarbakırda bohçacı vurgunu Hırsızlar bohçacı kılığında hırsızlık yapıp lüks bir hayat yaşadılar

O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden birinin bindiği taksinin güvenlik kamerasını fark etmesiyle yüzünü gizlemeye çalışması da görüntülere yansıdı.