Diyarbakır'da binlerce kuşa yuva olan bölgede yetişen salatalık da kuşa benzetildi!

Diyarbakır Mardin karayolunda havuz işletmesi olan esnaf Vedat Yılmaz, uzun yıllardır mekana gelen binlerce serçeyle de ilgileniyor. Her akşam üzer binler serçenin akın ettiği ve cıvıltılardan insanların birbirlerini duymadığı bölgede hayvanların kirlettiği bölümleri hiç gocunmadan her gün temizleyen Yılmaz, aynı zamanda serçeler için yuva da bıraktı.