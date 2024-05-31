Dışarı çıkarken dikkat olun: Beklenen aşırı sıcak hava uyarıları peş peşe geldi! 11 kentte sağanak alarmı
Meteoroloji haritayı güncelledi ve beklenen ‘aşırı sıcak’ hava için uyarılar peş peşe geldi. Önümüzdeki 5 gün için yaşlılar ve çocuklar ‘dışarıya çıkmasın’ uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
• 31 Mayıs 2024 - 14:04 • Son Güncelleme:
• 31 Mayıs 2024 - 14:04 • Son Güncelleme: