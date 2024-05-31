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Gündem Dışarı çıkarken dikkat olun: Beklenen aşırı sıcak hava uyarıları peş peşe geldi! 11 kentte sağanak alarmı
Haberler Gündem Haberleri Dışarı çıkarken dikkat olun: Beklenen aşırı sıcak hava uyarıları peş peşe geldi! 11 kentte sağanak alarmı

Dışarı çıkarken dikkat olun: Beklenen aşırı sıcak hava uyarıları peş peşe geldi! 11 kentte sağanak alarmı

Meteoroloji haritayı güncelledi ve beklenen ‘aşırı sıcak’ hava için uyarılar peş peşe geldi. Önümüzdeki 5 gün için yaşlılar ve çocuklar ‘dışarıya çıkmasın’ uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

• 31 Mayıs 2024 - 14:04 • Son Güncelleme:
• 31 Mayıs 2024 - 14:04 • Son Güncelleme:
1 Dışarı çıkarken dikkat olun: Beklenen aşırı sıcak hava uyarıları peş peşe geldi 11 kentte sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

2 HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

3 Dışarı çıkarken dikkat olun: Beklenen aşırı sıcak hava uyarıları peş peşe geldi 11 kentte sağanak alarmı

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 Dışarı çıkarken dikkat olun: Beklenen aşırı sıcak hava uyarıları peş peşe geldi 11 kentte sağanak alarmı

Öte yandan sıcak havaların bu hafta sonu itibarıyla artacağı tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava durumu detayları ise şöyle:

6 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
<
EDİRNE °C, 30°C Parçalı bulutlu
<
İSTANBUL °C, 27°C Parçalı bulutlu
<
KIRKLARELİ °C, 29°C Parçalı bulutlu
<
KOCAELİ °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu

7 EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
<
A.KARAHİSAR °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
<
DENİZLİ °C, 29°C Parçalı bulutlu
<
İZMİR °C, 29°C Parçalı bulutlu
<
MUĞLA °C, 27°C Parçalı bulutlu

8 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
<
ADANA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
<
ANTALYA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
<
BURDUR °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
<
HATAY °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
<
ANKARA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
<
ESKİŞEHİR °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
<
KONYA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
<
SİVAS °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

10 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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BOLU °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
<
DÜZCE °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
<
SİNOP °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
<
ZONGULDAK °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu

11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
<
ARTVİN °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
<
SAMSUN °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
<
TOKAT °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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TRABZON °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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ERZURUM °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu
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KARS °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
<
MALATYA °C, 31°C Parçalı bulutlu
<
VAN °C, 25°C Parçalı bulutlu

13 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
<
DİYARBAKIR °C, 35°C Parçalı bulutlu
<
GAZİANTEP °C, 29°C Parçalı bulutlu
<
SİİRT °C, 34°C Parçalı bulutlu
<
ŞANLIURFA °C, 33°C Parçalı bulutlu

14 ÖNÜMÜZDEKİ 4-5 GÜNE DİKKAT AŞIRI SICAKLAR GELİYOR

ÖNÜMÜZDEKİ 4-5 GÜNE DİKKAT! AŞIRI SICAKLAR GELİYOR

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün öğleden sonra İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde halk arasında kırkikindi diye adlandırılan sağanak yağışlar etkili olacak. Bugünden sonra 1 hafta yağmura hasret kalacağız. Bugünden itibaren iç ve batı bölgelere yaz sıcakları geliyor.

15 Dışarı çıkarken dikkat olun: Beklenen aşırı sıcak hava uyarıları peş peşe geldi 11 kentte sağanak alarmı

Önümüzdeki 4-5 gün aşırı sıcaklar etkili olacak. 11-16 saatleri arası yaşlılar, çocuklar kalp damar hastaları dışarı çıkmasın. Özellikle Trakya, iç Ege, Güneydoğu, batı Akdeniz pazar Marmara’nın tümü. Aşırı sıcaklar sağlığınızı etkiler. Susuz kalmayın şapka ve güneş gözlüksüz çıkmayın.

İstanbul bugün 27, pazar 30, pazartesi 32 derece. İzmir 33, Antalya 38 dereceye kadar çıkacak. Ankara bugün yağmurlu 23, pazar 29, pazartesi 30 derece”