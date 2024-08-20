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Dilan Polat tahliye edildi! Telefon ve yurt dışına çıkış yasağı var

Suç örgütü kurma ve yönetme, kara para aklama suçlamalarıyla eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi ile geçen yıl kasım ayında tutuklanan Dilan Polat hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye kararı verildi...

AA
• 20 Ağustos 2024 - 09:22 • Son Güncelleme:
AA
• 20 Ağustos 2024 - 09:22 • Son Güncelleme:
1Dilan Polat tahliye edildi Telefon ve yurt dışına çıkış yasağı var

”Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından 40 yıl hapis istemiyle hakkında açılan dava kapsamında tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat tahliye edildi

2Dilan Polat tahliye edildi Telefon ve yurt dışına çıkış yasağı var

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, aylık incelemede Dilan Polat ile Engin Polat’ın da aralarında olduğu 5 sanığın tuttukluluğunun devamına karar vermişti.

3Dilan Polat tahliye edildi Telefon ve yurt dışına çıkış yasağı var

Bunun üzerine Dilan Polat’ın avukatı, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi sundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Dilan Polat’ın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçlar için kanunda öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırları, dosya kapsamındaki mevcut deliller ve alınan ifadelerle MASAK tarafından hazırlanan rapor içeriği karşısında, atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimali bulunduğunu belirtti. Tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol ile de sağlanabilecek olmasını dikkate alan mahkeme, Polat hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” konularak tahliyesine karar verdi.

4Dilan Polat tahliye edildi Telefon ve yurt dışına çıkış yasağı var

DİLAN'A TELEFON YASAK!Karar sonrası Polat tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edildi. Kardeşi Sıla Doğu, “Dilan’ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yapacağı ilk şey çocukları ile uyumak olacak. Dilan’a telefon yasak” dedi.Polat’ın ziyaretine gece saatlerinde avukatı Sevinç Horoz geldi. Tahliye bilgisini paylaşmak için Engin Polat’ın yanına gittiğini ifade eden Horoz, Dilan Polat’ın sağlık durumu ve tahliye süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

5Dilan Polat tahliye edildi Telefon ve yurt dışına çıkış yasağı var

Tahliye süreci hakkında bilgi veren Horoz, "9 Ağustos tarihinde yapılan olağan tutukluluk incelemesinde tutukluluğun devamına karar verildi. Bu aşamada savcılık mütalaası tahliyeye yönelikti. Biz de bu doğrultuda itirazımızı bir üst mahkemeye yaptık, ona binaen tahliye kararı verildi" dedi.Yaptıkları itirazın olumlu sonuçlanacağını beklediklerini söyleyen Horoz, "Bekliyorduk, bir haftadır dosyamız incelemedeydi. İtiraz değerlendirmesi henüz yapılmamıştı. Bugün de öğleden önce kararımız geldi. İtirazımızın değerlendirme süreci biraz uzun sürdüğü için çok, hani nasıl bir haber gelir nasıl bir değerlendirme sonucu çıkar, ona ilişkin bir değerlendirme yapamıyorlardı ama ben itirazın açıkçası tahliyeye yönelik bir sonuçla sonuçlanacağını düşünüyordum" şeklinde konuştu.

6PSİKOLOJİK SORUNLARI TABİİ Kİ VARDI

"PSİKOLOJİK SORUNLARI TABİİ Kİ VARDI"

Dilan Polat'ın ailesiyle yaptığı görüş esnasında bayıldığını onaylayarak, sağlık durumundan bahseden Horoz, "Ben zaten sık sık görüyorum kendisini, sağlık problemleri, psikolojik sorunlar tabii ki vardı. İçerinin şartları malum, tabii ki iyi değildi. Şimdi çocuklarına kavuştu, ailesiyle birlikte çocuklarıyla birlikte şuan çok mutlu" dedi.Tahliyenin şartlarında Polat'ın imza zorunluluğunun bulunmadığını belirten Horoz, "Sadece yurtdışı yasağı adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere tahliye edildi. Herhangi bir imza yükümlülüğü yok" ifadelerini kullandı. Horoz, dosyadaki tüm sanıkların, 4 Eylül'de mahkeme huzuruna çıkarak ifadelerini ve beyanlarını vereceğini söyledi."ŞU ANDA MEVCUT SEVİNCİNİ YAŞIYOR"Dilan Polat'ın şu anki durumu hakkında konuşan Horoz, "Tahliyeye ilişkin sevincimizi yaşadık. Ben de çok geç bir saatte geldim. Engin Polat'ın yanından geldim ve kendisine bu bilgiyi paylaşmış olduk, tahliyeye yönelik. Şu anda mevcut sevincini yaşıyor. Çocuklarına sarılmış, ailesiyle aylardır ayrı kaldıkları sürenin hasretini gidermeye çalışıyor" şeklinde konuştu.Engin Polat'ın yanından geldiğini hatırlatan Horoz, "Tabii ki çok mutlu, eşinin çocuklarının yanında olması onu çok mutlu etti" dedi.