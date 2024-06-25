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Gündem Dilan Polat duruşma salonunda sinir krizi geçirdi, dizlerinin üzerine çöktü: Allah'ım ne zaman bitecek?
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Dilan Polat duruşma salonunda sinir krizi geçirdi, dizlerinin üzerine çöktü: Allah'ım ne zaman bitecek?

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Engin- Dilan Polat çifti, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle bugün hakim karşısına çıktı. Dilan Polat dava başlar başlamaz yere çökerek sinir krizi geçirdi. Polat "Allah'ım ne zaman bitecek" diye mahkemede gözyaşı döktü. Damla Güler mahkeme salonundan bildiriyor. İşte detaylar...

• 25 Haziran 2024 - 12:11 • Son Güncelleme:
• 25 Haziran 2024 - 12:11 • Son Güncelleme:
1 Dilan Polat duruşma salonunda sinir krizi geçirdi, dizlerinin üzerine çöktü: Allahım ne zaman bitecek

Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim’de düzenlenen silahlı saldırıyı Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilmişti.

2 Dilan Polat duruşma salonunda sinir krizi geçirdi, dizlerinin üzerine çöktü: Allahım ne zaman bitecek

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianamede Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat’ın ‘Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’, ‘Mala zarar verme’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

3 Dilan Polat duruşma salonunda sinir krizi geçirdi, dizlerinin üzerine çöktü: Allahım ne zaman bitecek

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; olaya ilişkin 11 sanıklı dava bugün Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı.

4 DİLAN POLAT DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

DİLAN POLAT DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Duruşma salonuna getirilen Dilan Polat dava başlar başlamaz sinir krizi geçirerek ağlamaya başladı.

5 Dilan Polat duruşma salonunda sinir krizi geçirdi, dizlerinin üzerine çöktü: Allahım ne zaman bitecek

Dizlerinin üzerine çöken Polat 'Allah'ım ne zaman bitecek" diye gözyaşı döktü. Bu sırada Banu Parlak da, "Dilan buradayım. Bitecek" diye seslendi. Bunun üzerine Dilan Polat salondan çıkarıldı.

6 DİLAN POLAT CEZAEVİNE GERİ GÖNDERİLDİ

DİLAN POLAT CEZAEVİNE GERİ GÖNDERİLDİ

'Gerekirse hastaneye götürülür' diyen hakim Dilan Polat'in cezaevine geri gönderilmesine karar verdi. Dava Dilan Polat olmadan devam ediyor.

7 TALİMATI BEN VERDİM

'TALİMATI BEN VERDİM'

Gültekin Alan isimli bir kişi tutuklu bulunduğu cezaevinden mahkemeye dilekçe gönderdi. Alan dilekçesinde, "Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması talimatını ben verdim" dedi. Bunun üzerine söz alan sanıklar Gültekin Alan'ı tanımadıklarını söyledi.

8 İDDİANAMEDEN

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videodaki konuşmasında Banu Parlak'a tehdit mesajı gönderdiği açıklanmıştı.

9 Dilan Polat duruşma salonunda sinir krizi geçirdi, dizlerinin üzerine çöktü: Allahım ne zaman bitecek

İddianamede bu mesajdan kısa bir süre sonra Dilan ve Engin Polat’ın aldığı ortak karar ile sanık Engin Polat'ın müştekinin iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar" çetesi olarak bilinen silahlı organize suç örgütünün firari yöneticilerinden Beratcan ve Batın Can Gökdemir'le iletişim kurduğu aktarılmıştı.

10 Dilan Polat duruşma salonunda sinir krizi geçirdi, dizlerinin üzerine çöktü: Allahım ne zaman bitecek

Gökdemir kardeşlerin de İstanbul'da özel olarak kiralanan hücre evinde eyleme hazır vaziyette bekleyen sanıklar Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu'na talimat verdiği iddianamede belirtilmişti.