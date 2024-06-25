Dilan Polat duruşma salonunda sinir krizi geçirdi, dizlerinin üzerine çöktü: Allah'ım ne zaman bitecek?
Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Engin- Dilan Polat çifti, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle bugün hakim karşısına çıktı. Dilan Polat dava başlar başlamaz yere çökerek sinir krizi geçirdi. Polat "Allah'ım ne zaman bitecek" diye mahkemede gözyaşı döktü. Damla Güler mahkeme salonundan bildiriyor. İşte detaylar...
• 25 Haziran 2024 - 12:11 • Son Güncelleme:
• 25 Haziran 2024 - 12:11 • Son Güncelleme: