Dilan Çiçek Deniz'den 'düğün ne zaman?' sorusuna yanıt!

"BU DURUM BİZİM SEKTÖRE ÖZEL DEĞİL"

Deniz, "Erkek oyuncular, kadın oyunculardan fazla ücret alıyor. Bu konuda en düşüyorsunuz?" sorusuna ise, "Bu sadece bizim sektörde değil dünyanın her yerinde olan bir şey. O yüzden bir şekilde kırarız bir yerde bir makale okudum kadın ve erkeğin eşit olması için 150 yıl geçmesi gerektiğini okumuştum. Umarım olmasını beklememize gerek kalmaz. Dediğim gibi bu bize özel değil, bu dünyanın her sektöründe. Umarım daha eşit bir dünyada yaşarız" cevabını verdi.