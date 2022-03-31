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MagazinDilan Çiçek Deniz'den 'düğün ne zaman?' sorusuna yanıt!
HaberlerMagazin Haberleri Dilan Çiçek Deniz'den 'düğün ne zaman?' sorusuna yanıt!
• 31 Mart 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:

Dilan Çiçek Deniz'den 'düğün ne zaman?' sorusuna yanıt!

'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filminde kamere karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz, Bebek'te bir mekanda İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile yemek yedi. Muhabirleri görünce dışarı çıkan güzel oyuncu, 'Düğün ne zaman olacak?' sorusuna yanıt verdi.

• 31 Mart 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
1Dilan Çiçek Denizden düğün ne zaman sorusuna yanıt
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Şimdilerde İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la (38) nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, 'Gidenler' filmi için imajını yenilemiş, saçlarını sarıya boyatmıştı.27 yaşındaki ünlü ismin sarışın hali, çoğunlukla beğenilmemişti.

2Dilan Çiçek Denizden düğün ne zaman sorusuna yanıt

Dilan Çiçek Deniz, projenin çekimleri tamamlanınca eski haline dönmüştü. Kuaförde saçlarını boyattığı anları yayınlayan Deniz, paylaşımına "Yeni karakter yükleniyor" notunu düşmüştü.

3Dilan Çiçek Denizden düğün ne zaman sorusuna yanıt

Oyuncu, "Yeni halimi seven de var sevmeyen de var. Pazar günü başlıyorum yeni projeye hayırlısı ile şimdi bir şey söylemeyeyim” dedi.

4YENİ ROLÜ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

YENİ ROLÜ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Geçtiğimiz hafta da son projesiyle alakalı konuşan ünlü oyuncu, "Çekimlerimiz bitti. Çok güzel geçti, umarım siz de seversiniz. Enteresan bir karakterde göreceksiniz beni. Çok hoşuma gitti karakterim. Şimdi bahsedemiyorum, yakında" açıklamasını yapmıştı.

5MASADAN KALKIP MUHABİRLERİN YANINA GİTTİ

MASADAN KALKIP MUHABİRLERİN YANINA GİTTİ

Tüm bunların ardından Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Lucca’da; İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile yemek yedi. Dışarıda kendisini bekleyen gazetecileri gören oyuncu, masadan kalktı ve röportaj için kendisini bekleyen muhabirlerin yanına geldi.

6Dilan Çiçek Denizden düğün ne zaman sorusuna yanıt

Eski saçlarına dönmesiyle ilgili “Evet yeni proje için beğendiniz mi?" diye muhabirlere soran Deniz, olumlu yanıt alınca teşekkür etti.

7BU DURUM BİZİM SEKTÖRE ÖZEL DEĞİL

"BU DURUM BİZİM SEKTÖRE ÖZEL DEĞİL"

Deniz, "Erkek oyuncular, kadın oyunculardan fazla ücret alıyor. Bu konuda en düşüyorsunuz?" sorusuna ise, "Bu sadece bizim sektörde değil dünyanın her yerinde olan bir şey. O yüzden bir şekilde kırarız bir yerde bir makale okudum kadın ve erkeğin eşit olması için 150 yıl geçmesi gerektiğini okumuştum. Umarım olmasını beklememize gerek kalmaz. Dediğim gibi bu bize özel değil, bu dünyanın her sektöründe. Umarım daha eşit bir dünyada yaşarız" cevabını verdi.

8HAYALİM YOKMUŞ

"HAYALİM YOKMUŞ"

Daha önce Thor Saevarsson'la ilişkisi hakkında "Her şey çok iyi gidiyor” diyen Dilan Çiçek, "Sevgilinizle beraber çalışacağınız bir proje teklifi geldi mi?" sorusunu, "Onun da kendi işleri var, umarım ileriki bir zamanda” şeklinde cevaplamıştı.

9Dilan Çiçek Denizden düğün ne zaman sorusuna yanıt

"Kadınların düğünleriyle alakalı hayalleri olur, sizin hayalleriniz var mı? Düğününüz nasıl olacak? sorusu yöneltilen genç oyuncu, "Galiba o kadar çok yokmuş, henüz hiçbir şey planlayamadık. Umarım yakında her şeyi planlayacağız. Şu an için hiçbir şey yok" yorumunda bulunmuştu.

10DÜĞÜN İÇİN BİRKAÇ PLANLAMA YAPTIK

"DÜĞÜN İÇİN BİRKAÇ PLANLAMA YAPTIK"

Güzel oyuncu "Düğün ne zaman olacak?" sorusuna bu kez; "Bugün sonunda birkaç planlama yaptık. Birkaç ay içerisinde ama iş duruma da bağlı. Birkaç gelinlik provası yapacağım çok heyecanlıyım” diye yanıt verdi.

Hüseyin ALTUN/Milliyet

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