Dilan Çiçek Deniz'den 'düğün ne zaman?' sorusuna yanıt!
'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filminde kamere karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz, Bebek'te bir mekanda İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile yemek yedi. Muhabirleri görünce dışarı çıkan güzel oyuncu, 'Düğün ne zaman olacak?' sorusuna yanıt verdi.
Şimdilerde İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la (38) nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, 'Gidenler' filmi için imajını yenilemiş, saçlarını sarıya boyatmıştı.27 yaşındaki ünlü ismin sarışın hali, çoğunlukla beğenilmemişti.
MASADAN KALKIP MUHABİRLERİN YANINA GİTTİ
Tüm bunların ardından Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Lucca’da; İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile yemek yedi. Dışarıda kendisini bekleyen gazetecileri gören oyuncu, masadan kalktı ve röportaj için kendisini bekleyen muhabirlerin yanına geldi.
"BU DURUM BİZİM SEKTÖRE ÖZEL DEĞİL"
Deniz, "Erkek oyuncular, kadın oyunculardan fazla ücret alıyor. Bu konuda en düşüyorsunuz?" sorusuna ise, "Bu sadece bizim sektörde değil dünyanın her yerinde olan bir şey. O yüzden bir şekilde kırarız bir yerde bir makale okudum kadın ve erkeğin eşit olması için 150 yıl geçmesi gerektiğini okumuştum. Umarım olmasını beklememize gerek kalmaz. Dediğim gibi bu bize özel değil, bu dünyanın her sektöründe. Umarım daha eşit bir dünyada yaşarız" cevabını verdi.
"DÜĞÜN İÇİN BİRKAÇ PLANLAMA YAPTIK"
Güzel oyuncu "Düğün ne zaman olacak?" sorusuna bu kez; "Bugün sonunda birkaç planlama yaptık. Birkaç ay içerisinde ama iş duruma da bağlı. Birkaç gelinlik provası yapacağım çok heyecanlıyım” diye yanıt verdi.
Hüseyin ALTUN/Milliyet