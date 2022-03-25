• 25 Mart 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
Dilan Çiçek Deniz'den düğün açıklaması!
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filmi için imajını yenilemiş, saçlarını sarıya boyatmıştı. 27 yaşındaki güzel, yeni projesi, Angelina Jolie’ye benzetildiği imajı ve kendisinden 11 yaş büyük yönetmen aşkı Thor Saevarsson'la düğün hazırlıkları hakkında konuştu.
• 25 Mart 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
1
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la (38) nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Etiler’de bir restorandan çıkarken görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, çıkış kapısında ayaküstü soruları yanıtladı.
3
"KARAKTERİM ÇOK HOŞUMA GİTTİ"
Burak Deniz’le başrolünü paylaştığı, dijital platformda yayınlanacak filmin çekimleri biten Deniz, "Evet, çekimlerimiz bitti. Çok güzel geçti, umarım siz de seversiniz. Enteresan bir karakterde göreceksiniz beni. Çok hoşuma gitti karakterim. Şimdi bahsedemiyorum, yakında" açıklamasını yaptı.
4
6
7