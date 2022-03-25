Dilan Çiçek Deniz'den düğün açıklaması!

"Kadınların düğünleriyle alakalı hayalleri olur, sizin hayalleriniz var mı? Düğününüz nasıl olacak? sorusu yöneltilen genç oyuncu, "Galiba o kadar çok yokmuş, henüz hiçbir şey planlayamadık. Umarım yakında her şeyi planlayacağız. Şu an için hiçbir şey yok" yorumunda bulundu.