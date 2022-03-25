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MagazinDilan Çiçek Deniz'den düğün açıklaması!
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• 25 Mart 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:

Dilan Çiçek Deniz'den düğün açıklaması!

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filmi için imajını yenilemiş, saçlarını sarıya boyatmıştı. 27 yaşındaki güzel, yeni projesi, Angelina Jolie’ye benzetildiği imajı ve kendisinden 11 yaş büyük yönetmen aşkı Thor Saevarsson'la düğün hazırlıkları hakkında konuştu.

• 25 Mart 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
1Dilan Çiçek Denizden düğün açıklaması
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İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la (38) nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Etiler’de bir restorandan çıkarken görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, çıkış kapısında ayaküstü soruları yanıtladı.

2GÜZEL ŞEYLER OLUYOR

"GÜZEL ŞEYLER OLUYOR"

İşle alakalı bir toplantıya geldiğini belirten güzel oyuncu, "Yeni bir reklam anlaşması mı, yapıyorsunuz? sorusuna, "Güzel şeyler oluyor. Yakın zamanda konuşuruz" cevabını verdi.

3KARAKTERİM ÇOK HOŞUMA GİTTİ

"KARAKTERİM ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Burak Deniz’le başrolünü paylaştığı, dijital platformda yayınlanacak filmin çekimleri biten Deniz, "Evet, çekimlerimiz bitti. Çok güzel geçti, umarım siz de seversiniz. Enteresan bir karakterde göreceksiniz beni. Çok hoşuma gitti karakterim. Şimdi bahsedemiyorum, yakında" açıklamasını yaptı.

4ANGELINA JOLIE BENZETMESİ

ANGELINA JOLIE BENZETMESİ

Deniz, yeni dizisiyle ilgili olarak, "Saçlarım boyanacak, eski rengine dönecek" dedi. Sarı saçlı halinin ABD'li yıldız Angelina Jolie’ye benzetildiği hatırlatılan oyuncu, "Çok teşekkür ediyorum, ne güzel bir iltifat” dedi.

5DÜĞÜNLE İLGİLİ HAYALİM YOKMUŞ

"DÜĞÜNLE İLGİLİ HAYALİM YOKMUŞ"

Thor Saevarsson'la ilişkisi hakkında "Her şey çok iyi gidiyor” diyen Dilan Çiçek, "Sevgilinizle beraber çalışacağınız bir proje teklifi geldi mi?" sorsuunu, "Onun da kendi işleri var, umarım ileriki bir zamanda” şeklinde cevapladı.

6Dilan Çiçek Denizden düğün açıklaması

"Kadınların düğünleriyle alakalı hayalleri olur, sizin hayalleriniz var mı? Düğününüz nasıl olacak? sorusu yöneltilen genç oyuncu, "Galiba o kadar çok yokmuş, henüz hiçbir şey planlayamadık. Umarım yakında her şeyi planlayacağız. Şu an için hiçbir şey yok" yorumunda bulundu.

7YAZILARIM VAR

"YAZILARIM VAR"

Öte yandan senaryo yazmak istediğini söyleyen Dilan Çiçek Deniz, "Yazılarım var ama ileride bir senaryo yönetmek istiyorum” dedi.

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