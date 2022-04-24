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MagazinDilan Çiçek Deniz: Thor bizim örf ve adetlere alıştı yabancılık çekmiyor
HaberlerMagazin Haberleri Dilan Çiçek Deniz: Thor bizim örf ve adetlere alıştı yabancılık çekmiyor
• 24 Nisan 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:

Dilan Çiçek Deniz: Thor bizim örf ve adetlere alıştı yabancılık çekmiyor

'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filminde kamera karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz, Çocuk Sanat Festivali'nde aralarında görme engelli çocukların da bulunduğu bir grup minik öğrenciyle buluşup onlara masallar okudu. Etkinlik sonrası İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile objektiflere el ele poz veren oyuncu, devam eden düğün hazırlıklarından bahsetti.

• 24 Nisan 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
1Dilan Çiçek Deniz: Thor bizim örf ve adetlere alıştı yabancılık çekmiyor
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Şimdilerde İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la (38) nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, 'Gidenler' filmi için imajını yenilemiş, saçlarını sarıya boyatmıştı.27 yaşındaki ünlü ismin sarışın hali, çoğunlukla beğenilmemişti.

2Dilan Çiçek Deniz: Thor bizim örf ve adetlere alıştı yabancılık çekmiyor

Dilan Çiçek Deniz, projenin çekimleri tamamlanınca eski haline dönmüştü. Kuaförde saçlarını boyattığı anları yayınlayan Deniz, paylaşımına "Yeni karakter yükleniyor" notunu düşmüştü.

Daha önce son projesiyle alakalı konuşan ünlü oyuncu, "Çekimlerimiz bitti. Çok güzel geçti, umarım siz de seversiniz. Enteresan bir karakterde göreceksiniz beni. Çok hoşuma gitti karakterim. Şimdi bahsedemiyorum, yakında" açıklamasını yapmıştı.

3DÜĞÜN İÇİN BİRKAÇ PLANLAMA YAPTIK

"DÜĞÜN İÇİN BİRKAÇ PLANLAMA YAPTIK"

Geçtiğimiz haftalarda da İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile yemek yiyen Dilan Çiçek Deniz, muhabirlerle sohbet etmişti.

Güzel oyuncu "Düğün ne zaman olacak?" sorusuna bu kez; "Bugün sonunda birkaç planlama yaptık. Birkaç ay içerisinde ama iş duruma da bağlı. Birkaç gelinlik provası yapacağım çok heyecanlıyım” diye yanıt vermişti.

4ÇOCUKLARA MASAL OKUDU

ÇOCUKLARA MASAL OKUDU

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Tüm bunların ardından Deniz, Çocuk Sanat Festivali'nde aralarında görme engelli çocukların da bulunduğu bir grup minik öğrenciyle Zorlu PSM'de buluşarak onlara masallar okudu.

Oyuncu, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nden görme engelli çocuklarla bir araya geldiği etkinlikte duygusal anlar yaşadı. Çocukların ekrandan en çok sesini beğenerek 'Masal ablası' olarak seçtiği Deniz, İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile katıldığı organizasyonda, okuduğu masallarla hayranı olduğu çocuklara keyifli dakikalar yaşattı.

5Dilan Çiçek Deniz: Thor bizim örf ve adetlere alıştı yabancılık çekmiyor

Çocukların ekrandan en çok kendi sesini tanıdıklarını ve çok duygulandığını söyleyen Deniz "Çok duygulandım, güzel geçti, çok şanslı hissediyorum kendimi. En çok benim sesimi tanıyorlarmış ekrandan, güzel bir gündü" diye konuştu.

6YAVAŞ YAVAŞ OLACAK

"YAVAŞ YAVAŞ OLACAK"

Etkinlik sonrası İzlandalı sevgilisi Thor ile basın mensuplarına el ele poz veren genç oyuncu, "Siz çocuk sahibi olmayı istiyor musunuz?" sorusu üzerine "Kısmet" diyerek net bir açıklamada bulunmayıp, şimdilik düğün hazırlıklarının sürdüğünü anlatıp "Gelinlik baktım ama daha çok bakmamız lazım olacak, yavaş yavaş olacak bu işler" dedi.

7Dilan Çiçek Deniz: Thor bizim örf ve adetlere alıştı yabancılık çekmiyor

Deniz, ayrıca sevgilisi Thor Saevarsson'un Türk örf ve adetlerini öğrenmeye başladığını sözlerine ekleyip "Alıştı bizim örf ve adetlere, zaten hepsini de yapacağız. Yabancılık çekmiyor" şeklinde konuştu.

8ETKİNLİK SONRASI ROMANTİK PAYLAŞIM

ETKİNLİK SONRASI ROMANTİK PAYLAŞIM

Etkinlik sonrası sosyal medyadan sevgilisiyle çektiği fotoğrafı da paylaşan Dilan Çiçek Deniz, yayınladığı kareye; "Masal okumama gelen bir birey" yazarak kalp emojisi koydu.

9Dilan Çiçek Deniz: Thor bizim örf ve adetlere alıştı yabancılık çekmiyor

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Dilan Çiçek Deniz: Thor bizim örf ve adetlere alıştı yabancılık çekmiyor

Dilan Çiçek Deniz: Thor bizim örf ve adetlere alıştı yabancılık çekmiyor

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