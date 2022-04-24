Dilan Çiçek Deniz: Thor bizim örf ve adetlere alıştı yabancılık çekmiyor
'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filminde kamera karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz, Çocuk Sanat Festivali'nde aralarında görme engelli çocukların da bulunduğu bir grup minik öğrenciyle buluşup onlara masallar okudu. Etkinlik sonrası İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile objektiflere el ele poz veren oyuncu, devam eden düğün hazırlıklarından bahsetti.
Şimdilerde İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la (38) nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, 'Gidenler' filmi için imajını yenilemiş, saçlarını sarıya boyatmıştı.27 yaşındaki ünlü ismin sarışın hali, çoğunlukla beğenilmemişti.
Dilan Çiçek Deniz, projenin çekimleri tamamlanınca eski haline dönmüştü. Kuaförde saçlarını boyattığı anları yayınlayan Deniz, paylaşımına "Yeni karakter yükleniyor" notunu düşmüştü.
Daha önce son projesiyle alakalı konuşan ünlü oyuncu, "Çekimlerimiz bitti. Çok güzel geçti, umarım siz de seversiniz. Enteresan bir karakterde göreceksiniz beni. Çok hoşuma gitti karakterim. Şimdi bahsedemiyorum, yakında" açıklamasını yapmıştı.
"DÜĞÜN İÇİN BİRKAÇ PLANLAMA YAPTIK"
Geçtiğimiz haftalarda da İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile yemek yiyen Dilan Çiçek Deniz, muhabirlerle sohbet etmişti.
Güzel oyuncu "Düğün ne zaman olacak?" sorusuna bu kez; "Bugün sonunda birkaç planlama yaptık. Birkaç ay içerisinde ama iş duruma da bağlı. Birkaç gelinlik provası yapacağım çok heyecanlıyım” diye yanıt vermişti.
ÇOCUKLARA MASAL OKUDU
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Tüm bunların ardından Deniz, Çocuk Sanat Festivali'nde aralarında görme engelli çocukların da bulunduğu bir grup minik öğrenciyle Zorlu PSM'de buluşarak onlara masallar okudu.
Oyuncu, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nden görme engelli çocuklarla bir araya geldiği etkinlikte duygusal anlar yaşadı. Çocukların ekrandan en çok sesini beğenerek 'Masal ablası' olarak seçtiği Deniz, İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile katıldığı organizasyonda, okuduğu masallarla hayranı olduğu çocuklara keyifli dakikalar yaşattı.
"YAVAŞ YAVAŞ OLACAK"
Etkinlik sonrası İzlandalı sevgilisi Thor ile basın mensuplarına el ele poz veren genç oyuncu, "Siz çocuk sahibi olmayı istiyor musunuz?" sorusu üzerine "Kısmet" diyerek net bir açıklamada bulunmayıp, şimdilik düğün hazırlıklarının sürdüğünü anlatıp "Gelinlik baktım ama daha çok bakmamız lazım olacak, yavaş yavaş olacak bu işler" dedi.