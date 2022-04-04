'Dikkat et abi altını oyuyorlar' demişti! 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti
Galatasaray Başkanlığı döneminde TFF'ye sık sık çıkarma yapan ve Nihat Özdemir hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Burak Elmas'ın geçe süre zarfı içerisinde haklı çıkması dikkatlerden kaçmadı. İşte Nihat Özdemir'in istifa gerçekleri ve perde arkasında yaşananlar...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Levent Tüzemen, A Spor ekranlarında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa kararını değerlendirdi.
"Benim için sürpriz oldu. Nihat Özdemir'in istifa edeceği kimsenin akında yoktu. Mutlaka TFF'de son dönemlerde çok ciddi sıkıntılar ve tartışmalar yaşanıyordu. Özellikle hakemlerin görevden el çektirilmesi, Tahkim tarafından göreve iade edilmeleri, yayın ihalesi konusunda uzlaşma sağlanamaması, kulüp yöneticilerinin TFF'yi hedef alan açıklamaları, Mehmet Baykan'ın istifa etmesi TFF'de suların durulmadığını bize göstermişti."
BURAK ELMAS 4 AY ÖNCE 'ALTINI OYUYORLAR' DEMİŞTİ
"Ama kabul edelim ki TFF'de kendini başkan gibi görüp, başkan gibi hareket eden yöneticiler var, bunu inkar edemeyiz. Sonuçta Burak Elmas'ın aylar önce söylediği bir açıklama vardı: 'Nihat Özdemir'in altını oyuyorlar' demişti. Geldiğimiz noktada Nihat Özdemir istifa etmek zorunda kaldıysa o zaman Burak Elmas haklı çıkmıştır diye düşünüyorum"
"Bu kadar baskı altında kalan, eleştirilen, belki de bilerek yapılan bu istifalar TFF Başkanı'nı yıpratmak üzerineydi diye düşünüyorum. Bir sürü başkan adayı konuşuluyor. Bundan sonra Nihat Özdemir yerine seçilecek kişinin bu istifanın perde gerisindeki en güçlü isim olacağını tahmin ediyorum. Benim anlayışım bu. Bu koltuğa oturmak isteyenler var."
10 Mart 2022 tarihinde Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesiyle birlikte Türk kulüplerinin Avrupa macerası sona erdi. Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor rakip ülkelerden daha fazla puan toplayamayınca UEFA Ülkeler Sıralaması'nda 19. sıraya kadar geriledik ve 1992'den sonra ilk kez 18. sıradan aşağıya indik.