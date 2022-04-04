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Süper Lig'Dikkat et abi altını oyuyorlar' demişti! 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti
HaberlerSüper Lig Haberleri 'Dikkat et abi altını oyuyorlar' demişti! 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti
• 04 Nisan 2022 - 16:04 • Son Güncelleme:

'Dikkat et abi altını oyuyorlar' demişti! 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti

Galatasaray Başkanlığı döneminde TFF'ye sık sık çıkarma yapan ve Nihat Özdemir hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Burak Elmas'ın geçe süre zarfı içerisinde haklı çıkması dikkatlerden kaçmadı. İşte Nihat Özdemir'in istifa gerçekleri ve perde arkasında yaşananlar...

• 04 Nisan 2022 - 16:04 • Son Güncelleme:
1Dikkat et abi altını oyuyorlar demişti 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Levent Tüzemen, A Spor ekranlarında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa kararını değerlendirdi.

2Dikkat et abi altını oyuyorlar demişti 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti

"Benim için sürpriz oldu. Nihat Özdemir'in istifa edeceği kimsenin akında yoktu. Mutlaka TFF'de son dönemlerde çok ciddi sıkıntılar ve tartışmalar yaşanıyordu. Özellikle hakemlerin görevden el çektirilmesi, Tahkim tarafından göreve iade edilmeleri, yayın ihalesi konusunda uzlaşma sağlanamaması, kulüp yöneticilerinin TFF'yi hedef alan açıklamaları, Mehmet Baykan'ın istifa etmesi TFF'de suların durulmadığını bize göstermişti."

3BURAK ELMAS 4 AY ÖNCE ALTINI OYUYORLAR DEMİŞTİ

BURAK ELMAS 4 AY ÖNCE 'ALTINI OYUYORLAR' DEMİŞTİ

"Ama kabul edelim ki TFF'de kendini başkan gibi görüp, başkan gibi hareket eden yöneticiler var, bunu inkar edemeyiz. Sonuçta Burak Elmas'ın aylar önce söylediği bir açıklama vardı: 'Nihat Özdemir'in altını oyuyorlar' demişti. Geldiğimiz noktada Nihat Özdemir istifa etmek zorunda kaldıysa o zaman Burak Elmas haklı çıkmıştır diye düşünüyorum"

4Dikkat et abi altını oyuyorlar demişti 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti

"Bu kadar baskı altında kalan, eleştirilen, belki de bilerek yapılan bu istifalar TFF Başkanı'nı yıpratmak üzerineydi diye düşünüyorum. Bir sürü başkan adayı konuşuluyor. Bundan sonra Nihat Özdemir yerine seçilecek kişinin bu istifanın perde gerisindeki en güçlü isim olacağını tahmin ediyorum. Benim anlayışım bu. Bu koltuğa oturmak isteyenler var."

5Dikkat et abi altını oyuyorlar demişti 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti

"Oturdukları koltuktan gücü alıp, Nihat Özdemir'den koltuğu alarak yönetmek isteyen insanlar var. Şimdi büyük bir çarpışma yaşanacak. Türk futbolcu zaten dibe vurmuş durumda. Yayın ihalesi, futbol, milli takım... Zaman çok şeylere gebe.

6Dikkat et abi altını oyuyorlar demişti 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti

Nihat Özdemir'in istifa nedenleri için söyleyeceklerini çok merak ediyorum. Bence Nihat Özdemir'in, 'Yoruldum, bu işleri çözmekte zorlanıyorum, çareyi istifa etmekte buldum' derse bana inandırıcı gelmez. Mutlaka nedenleri vardır."

7Dikkat et abi altını oyuyorlar demişti 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti

"Bence Nihat Özdemir geldiği günden beri TFF Başkanı olmasına rağmen kendi federasyonu içerisinde kendi düzenlerini kuranların kurbanı oldu"

8Dikkat et abi altını oyuyorlar demişti 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti

Türk futbolunda 2021/22 sezonu kaotik olaylarla devam ediyor. Birçok gelişmenin yaşandığı sezonda bir dizi sarsıcı olaylar gerçekleşti. İşte o olaylar...

9Dikkat et abi altını oyuyorlar demişti 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti

10 Eylül 2021'de Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, başarısız sonuçların ardından istifa kararı aldı.

10Dikkat et abi altını oyuyorlar demişti 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti

MHK Başkanı Serdar Tatlı, 21 Ekim 2021 tarihinde istifa kararı aldı.

11Dikkat et abi altını oyuyorlar demişti 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti

9 Aralık 2021 tarihinde Sergen Yalçın, 20 Aralık 2021'de Vitor Pereira, 10 Ocak 2022'de Fatih Terim görevlerinden ayrıldı. Şampiyonluk yarışından çok erken İstanbul'un 3 büyüklerinde teknik direktörler değişti.

12Dikkat et abi altını oyuyorlar demişti 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti

8 Mart 2022 tarihinde MHK, Süper Lig'de maç yöneten Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Hüseyin Göçek başta olmak üzere 12 hakemin kategorisini düşürdü.

13Dikkat et abi altını oyuyorlar demişti 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti

10 Mart 2022 tarihinde Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesiyle birlikte Türk kulüplerinin Avrupa macerası sona erdi. Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor rakip ülkelerden daha fazla puan toplayamayınca UEFA Ülkeler Sıralaması'nda 19. sıraya kadar geriledik ve 1992'den sonra ilk kez 18. sıradan aşağıya indik.

14Dikkat et abi altını oyuyorlar demişti 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti

24 Mart 2022'de Portekiz'e 3-1 yenildik ve 20 yıllık Dünya Kupası hasretimizi bitiremedik. Elemelere önemli galibiyetler ve büyük bir avantajla başlayan Millilerimiz, sonunu getiremedi.

15Dikkat et abi altını oyuyorlar demişti 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti

27 Mart 2022'de Galatasaray Başkanı Burak Elmas, idari yönden ibra edilmedi ve sonuçların belli olmasından saniyeler sonra kürsüden seçim kararı aldığını açıkladı.

16Dikkat et abi altını oyuyorlar demişti 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti

30 Mart 2022'de TFF'nin önemli isimlerinden Mehmet Baykan, MHK'de yaşanan operasyonun ardından görevi bıraktı.

17Dikkat et abi altını oyuyorlar demişti 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti

4 Nisan 2022 tarihinde Nihat Özdemir, 3 yıldır sürdürdüğü TFF başkanlığı görevinden istifa etti.

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