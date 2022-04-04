'Dikkat et abi altını oyuyorlar' demişti! 4 ay sonra haklı çıktı ve gitti

"Bu kadar baskı altında kalan, eleştirilen, belki de bilerek yapılan bu istifalar TFF Başkanı'nı yıpratmak üzerineydi diye düşünüyorum. Bir sürü başkan adayı konuşuluyor. Bundan sonra Nihat Özdemir yerine seçilecek kişinin bu istifanın perde gerisindeki en güçlü isim olacağını tahmin ediyorum. Benim anlayışım bu. Bu koltuğa oturmak isteyenler var."