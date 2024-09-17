Devlet teşviki ile ekilen Aronya meyvelerini vermeye başladı: Hücreleri yeniliyor, diyabete iyi geliyor şimdi pazar arıyor

Aronya meyvesinin daha katma değerli hale gelebilmesi için ürünün daha çok konsantre yada kurutulmuş halde işlenip paketlenerek satılması gerektiğine dikkat çeken Selamettin Demirtaş, "Bu konuda da bizim tesisimiz yok. Şu anda ürünlerimizi topluyoruz fakat pazarlama konusunda sıkıntılarımız var. "Pazarlayamadık" diye de bu üründen vazgeçecek değiliz. Mücadelemizi vereceğiz ama bu mücadeleyi verirken de devlet büyüklerimizin desteklerini bekliyoruz. İnegöl'de Uludağ'ın eteklerinde 1000 dekar alanda bu ürün ekili Avrupa bu ürünü konsantre haline getirdikten sonra kimya sanayisine, ilaç sanayisine ve meyve suyu üreten fabrikalara direkt olarak pazarlayabiliyor. Ama bizim bölgemizde böyle bir tesis olmadığı için biz şuan için böyle bir olayı başarmış değiliz" dedi.Tahtaköprü Mahalle Muhtarı Mustafa Ok ise hasat dönemi ile ilgili başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey olmak üzere Ziraat Odası Başkanı ve Bakanlık yetkilileri ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını pazar problemini çözmeye çalıştıklarını ifade etti. Ok, "Aronya değerli bir ürün, 5 sene önce ektiğimiz alanların meyvelerini toplamaya başladık. köylerin büyük bir kısmında Aronya yetişiyor. Tesis konusunda devletimiz bize destek olursa ürünü daha katma değerli bir şekilde ekonomiye kazandıracağız" diye konuştu.Öte yandan İlçe Ziraat Odası yetkililerinin görüştüğü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de üreticiyi mağdur etmeyeceklerini, gerekirse Tarım Aş vasıtasıyla tüm aronyayı alacaklarını ve katma değerli üretim için bölgeye tesis yatırımı yapabileceklerini dile getirdi.