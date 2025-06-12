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Devlet desteğiyle kurdular, yılda 8 hasat yapılıyor! Tüm ilçenin ihtiyacını karşılıyor, kilosu 100 lira

Devlet desteğiyle Muş'un Hasköy ilçesinde kurulan yeni tarımsal üretim merkezi, yılın ilk hasadını gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Bölgedeki üreticiler, bu merkez sayesinde yerel tarımda önemli bir adım atarken, artık tüm ilçenin ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip. Hasköy ilçesinde yetiştirilen ürünler, kalite ve verimlilik açısından dikkat çekerken, kilosu 100 liradan alıcı buluyor. Yerel ekonomiye büyük katkı sağlayan bu üretim, hem çiftçilere hem de bölge halkına önemli bir gelir kaynağı oluşturmuş durumda. Yılın ilk hasadının başlamasıyla birlikte, Hasköy, tarımsal üretimdeki güçlü potansiyelini bir kez daha göstermiş oldu.

AA
• 12 Haziran 2025 - 09:24 • Son Güncelleme:
AA
• 12 Haziran 2025 - 09:24 • Son Güncelleme:
1Devlet desteğiyle kurdular, yılda 8 hasat yapılıyor Tüm ilçenin ihtiyacını karşılıyor, kilosu 100 lira

Muş'un Hasköy ilçesinde üreticiler, yılın ilk çilek hasadını yapıyor. İlçede 13 yetiştiricinin devlet desteğiyle kurdukları bahçelerde ektikleri çileklerin hasadına başlandı.

2Devlet desteğiyle kurdular, yılda 8 hasat yapılıyor Tüm ilçenin ihtiyacını karşılıyor, kilosu 100 lira

Hasada katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nahit Aykut, AA muhabirine, devlet desteğiyle tütüne alternatif olarak kurulan çilek bahçelerinin ilçe ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

3Devlet desteğiyle kurdular, yılda 8 hasat yapılıyor Tüm ilçenin ihtiyacını karşılıyor, kilosu 100 lira

İlçede şu an 13 çiftçinin çilek yetiştiriciliği yaptığını belirten Aykut, şunları ifade etti: "Yılda 7-8 kez hasat yapılmakta. Dönümünde yılda 2 ton ürün alınıyor. Fiyat olarak toptancılarda kilogramı 100 liradır.

4Devlet desteğiyle kurdular, yılda 8 hasat yapılıyor Tüm ilçenin ihtiyacını karşılıyor, kilosu 100 lira

Büyük marketlerin ve ilimizin çilek ihtiyacının yüzde 80'i Hasköy ilçemizden karşılanmaktadır. İlçemizin ekonomisine yılda 2 milyon lira gelir sağlanmakta."

5Devlet desteğiyle kurdular, yılda 8 hasat yapılıyor Tüm ilçenin ihtiyacını karşılıyor, kilosu 100 lira

Çilek yetiştiriciliği yapan Orhan Onay, "Çok şükür, güzel verim alıyoruz. İnsanlar bahçeye gelerek kendileri topluyor. Kilosunu 100 liradan veriyoruz. Yılda 2 tona yakın ürün alıyoruz." dedi.

6Devlet desteğiyle kurdular, yılda 8 hasat yapılıyor Tüm ilçenin ihtiyacını karşılıyor, kilosu 100 lira

Devlet desteğiyle çilek üretimine başlayan Turgut Paçal da "Şu an 1 dönüm alanda çilek yetiştiriciliği yapıyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Sadece ilk ektiğimde hayvan gübresi kullandım. Sulamasını ve yabani ot temizlemesini yapıyoruz." diye konuştu.