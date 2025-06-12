Devlet desteğiyle kurdular, yılda 8 hasat yapılıyor! Tüm ilçenin ihtiyacını karşılıyor, kilosu 100 lira
Devlet desteğiyle Muş'un Hasköy ilçesinde kurulan yeni tarımsal üretim merkezi, yılın ilk hasadını gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Bölgedeki üreticiler, bu merkez sayesinde yerel tarımda önemli bir adım atarken, artık tüm ilçenin ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip. Hasköy ilçesinde yetiştirilen ürünler, kalite ve verimlilik açısından dikkat çekerken, kilosu 100 liradan alıcı buluyor. Yerel ekonomiye büyük katkı sağlayan bu üretim, hem çiftçilere hem de bölge halkına önemli bir gelir kaynağı oluşturmuş durumda. Yılın ilk hasadının başlamasıyla birlikte, Hasköy, tarımsal üretimdeki güçlü potansiyelini bir kez daha göstermiş oldu.
AA
• 12 Haziran 2025 - 09:24 • Son Güncelleme:
AA
• 12 Haziran 2025 - 09:24 • Son Güncelleme: