Devlet desteğiyle kurdular, yılda 8 hasat yapılıyor! Tüm ilçenin ihtiyacını karşılıyor, kilosu 100 lira

İlçede şu an 13 çiftçinin çilek yetiştiriciliği yaptığını belirten Aykut, şunları ifade etti: "Yılda 7-8 kez hasat yapılmakta. Dönümünde yılda 2 ton ürün alınıyor. Fiyat olarak toptancılarda kilogramı 100 liradır.