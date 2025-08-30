Dev pide görenleri şaşkına çevirdi! Bu yıl 2 katına çıkardılar
Kaynak : İHA
Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen ve 3 gün süren 36. Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali'nde 13 buçuk metrelik tahinli pide damga vurdu. Geçen yıl 9 metre 18 cm ile rekora imza atan dev tahinli pideyi bu yılki festivalde neredeyse 2 katına çıkartan pideci ustası, pideyi görenleri şaşırttı.
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan antik kent Afrodisias olmak üzere asırlardır süregelen kültürel geleneklerinin ve tarımsal ürünlerinin tanıtımı için 'derinin, demirin, hamurun, çamurun ve mermerin hayat bulduğu ilçe Karacasu' sloganı ilçede festivaller düzenleniyor. Bu kapsamda 36. Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali'nde Karacasulu pideci ustası Halil İbrahim Köse ve ekibi tarafından öğlen saatlerinde başlayan pide hazırlığı yaklaşık 3 buçuk saat sürdü.
40 kilo tahin, 20 kilo şeker, 25 kilo un ve 5 kilo tereyağı ile hazırlanan pide hazırlanan özel römork ile çok sayıda vatandaşın da desteği ile pişirileceği özel fırına getirildi. Fırının boyutuna göre 2 kat daha uzun olan pide önce bir tarafı pişirildikten sonra ters çevrilerek diğer tarafı da zor şartlar altında pişirildi. Oldukça meşakkatli olan pişirmenin ardından tekrar römorka alınan dev pide tekrar işletmenin önüne getirilerek 5 kilo Antep Fıstığı ve ceviz eklenerek süslemesi yapıldı. 40 cm eninde ve 13.49 metre boyundaki 150 pideye eşdeğer pide daha sonra festival korteji eşliğinde omuzlarda taşınarak alana getirildi ve tanıtımı yapıldı. Kesilip parçalara ayırılan dev pide daha sonra festivale katılanlara ikram edildi.
36 yıl önce başlayan tanıtım festivali kapsamında dünyaca ünlü Karacasulu pidecilerin hazırladığı, 2020 yılında ise coğrafi işaretini aldığı Karacasu Pidesi, ilk kez 2004 yılında 4 metre uzunlukla başlatılarak geçen süre zarfında boyu sürekli uzatılarak geçen yıl yapılan festivalde 9 metre 18 cm'ye kadar çıkmıştı. Son iki yıldır farklı bir lezzet olan tahinli pide ile rekor denemesine giren Karacasulu yarım asırlık Pideci Halil İbrahim Köse, hem pide tanıtımı hem de festivale katkısını eksik etmiyor. Pideci ustası, Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi amaçladıklarını ancak başvuruda geç kaldıkları için bu seneyi kaçırdıklarını da ifade etti. Önümüzdeki yıl rekor denemesi için başvuru yapacaklarını da sözlerine ekledi.
Çanakkale-Gelibolu'dan festivale geldiğini ifade eden Ümit Yıldız, "Yeğenim sayesinde Karacasu'ya geldim. Çocukluğum burada geçti. İlkokul 5'i burada okudum. Ama yıllar sonra buraya gelmek kısmet oldu. Hayatımda ilk defa böyle güzel bir pide, böyle büyüklükte bir pide görüyorum. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Bütün sevdiklerime selam söylüyorum buradan. Herkesin gelmesini de tavsiye diyorum. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Çok teşekkür ederim" dedi.
Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ise "Festivalimizin açılışını yaptık. En önemli vurgumuz pidemiz oldu. Karacasu'nun pidesi ve pidecileri zaten baştan beri çok meşhurdur. Türkiye genelindeki pidecilerin ana kökeni hep Karacasu'dan gitmedir. Bu anlamda pideciliğimiz vurgulamak üzere 2004 yılından beri başlattığımız uzun pide maceramızı bugün 13 metre 20 santime kadar çıkarmış bulunuyoruz. İnşallah gelişen aşamalarda Guinness Rekorlar Kitabına kadar gidecek bir serüvenin içerisindeyiz. Hayırlı olsun memleketimize" ifadelerini kullandı.