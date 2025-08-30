Dev pide görenleri şaşkına çevirdi! Bu yıl 2 katına çıkardılar

2

40 kilo tahin, 20 kilo şeker, 25 kilo un ve 5 kilo tereyağı ile hazırlanan pide hazırlanan özel römork ile çok sayıda vatandaşın da desteği ile pişirileceği özel fırına getirildi. Fırının boyutuna göre 2 kat daha uzun olan pide önce bir tarafı pişirildikten sonra ters çevrilerek diğer tarafı da zor şartlar altında pişirildi. Oldukça meşakkatli olan pişirmenin ardından tekrar römorka alınan dev pide tekrar işletmenin önüne getirilerek 5 kilo Antep Fıstığı ve ceviz eklenerek süslemesi yapıldı. 40 cm eninde ve 13.49 metre boyundaki 150 pideye eşdeğer pide daha sonra festival korteji eşliğinde omuzlarda taşınarak alana getirildi ve tanıtımı yapıldı. Kesilip parçalara ayırılan dev pide daha sonra festivale katılanlara ikram edildi.