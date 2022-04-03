• 03 Nisan 2022 - 17:08 • Son Güncelleme:
Derya Uluğ karın dekoltesiyle olay oldu! İrem Derici'nin yorumu...
Son dönemin yıldızı parlayan popçularından olan Derya Uluğ karın dekoltesiyle sahneye çıktı. Derya Uluğ'un iddialı tarzını gören İrem Derici fotoğrafların altına hemen yorum yaptı.
• 03 Nisan 2022 - 17:08 • Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ konserlerinin yanı sıra Instagram fotoğrafları ve özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Genellikle fiziğini ön plana çıkaran sahne kıyafetleriyle sevenlerinin karşısına çıkan Derya Uluğ yine sosyal medyayı salladı.
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Ünlü şarkıcının tarzını gören İrem Derici ise kendini tutamadı ve "Ben karın kaslarından başka bi’ şeye odaklanamadım" dedi.