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MagazinDerya Uluğ karın dekoltesiyle olay oldu! İrem Derici'nin yorumu...
HaberlerMagazin Haberleri Derya Uluğ karın dekoltesiyle olay oldu! İrem Derici'nin yorumu...
• 03 Nisan 2022 - 17:08 • Son Güncelleme:

Derya Uluğ karın dekoltesiyle olay oldu! İrem Derici'nin yorumu...

Son dönemin yıldızı parlayan popçularından olan Derya Uluğ karın dekoltesiyle sahneye çıktı. Derya Uluğ'un iddialı tarzını gören İrem Derici fotoğrafların altına hemen yorum yaptı.

• 03 Nisan 2022 - 17:08 • Son Güncelleme:
1Derya Uluğ karın dekoltesiyle olay oldu İrem Dericinin yorumu...
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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ konserlerinin yanı sıra Instagram fotoğrafları ve özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Genellikle fiziğini ön plana çıkaran sahne kıyafetleriyle sevenlerinin karşısına çıkan Derya Uluğ yine sosyal medyayı salladı.

2Derya Uluğ karın dekoltesiyle olay oldu İrem Dericinin yorumu...

"Sahnede olmanın verdiği mutluluk gözlerden okunuyor mu?" yorumuyla göğsünden karnına kadar inen dekolteli tarzını paylaşan Derya Uluğ'a beğeni yağdı.

3Derya Uluğ karın dekoltesiyle olay oldu İrem Dericinin yorumu...

Ünlü şarkıcının tarzını gören İrem Derici ise kendini tutamadı ve "Ben karın kaslarından başka bi’ şeye odaklanamadım" dedi.

4Derya Uluğ karın dekoltesiyle olay oldu İrem Dericinin yorumu...

İşte Derya Uluğ'un konserden paylaşımları...

5Derya Uluğ karın dekoltesiyle olay oldu İrem Dericinin yorumu...

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