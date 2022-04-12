Derbinin faturası kesildi! 'Sorumlusu Fatih Terim'dir!'

Her iki oyuncu için verilen 11.7 milyon euroluk bonservis tepki toplarken Fatih Terim’in bu oyunculardaki ısrarı ve Başkan Burak Elmas’ın da yüksek maliyetlere rağmen transferleri gerçekleştirmesi bir kez daha eleştirildi. Yine Berkan Kutlu için verilen 4 milyon euro da camiada sürekli olarak sorgulanıyor.