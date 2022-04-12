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GalatasarayDerbinin faturası kesildi! 'Sorumlusu Fatih Terim'dir!'
HaberlerGalatasaray Haberleri Derbinin faturası kesildi! 'Sorumlusu Fatih Terim'dir!'
• 12 Nisan 2022 - 08:06 • Son Güncelleme:

Derbinin faturası kesildi! 'Sorumlusu Fatih Terim'dir!'

Pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla kaybeden Galatasaray'da derbinin faturası kesildi. Domenec Torrent'in içinde bulunduğu durum camia tarafından bir nebze de olsa anlayışla karşılanırken sezon başında Burak Elmas ile Fatih Terim'in kadro mühendisliği kulüp içerisinde infial yaratmış halde...

• 12 Nisan 2022 - 08:06 • Son Güncelleme:
1Derbinin faturası kesildi Sorumlusu Fatih Terimdir
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Fenerbahçe derbisinde varlık gösteremeyerek 2-0 kaybeden Galatasaray’da başarısız tablonun sorumlusu aranıyor. Kulüp üyeleri ve taraftarlar bir taraftan Teknik Direktör Domenec Torrent’i ağır şekilde eleştirirken diğer yandan ise bu tablonun tek başına İspanyol çalıştırıcının eseri olmadığı ifade ediliyor.

2Derbinin faturası kesildi Sorumlusu Fatih Terimdir

Özellikle sezon başındaki yapılanma ve buna bağlı gerçekleştirilen transferler eleştiriliyor. Burada da Fatih Terim ve Başkan Burak Elmas eleştirilerin odağındaki isim haline geldi. Rumenler eleştirisi ile Fenerbahçe maçından sonra özellikle Cicaldau ve Morutan’ın yüksek maliyetleri gündeme getirildi.

3Derbinin faturası kesildi Sorumlusu Fatih Terimdir

Her iki oyuncu için verilen 11.7 milyon euroluk bonservis tepki toplarken Fatih Terim’in bu oyunculardaki ısrarı ve Başkan Burak Elmas’ın da yüksek maliyetlere rağmen transferleri gerçekleştirmesi bir kez daha eleştirildi. Yine Berkan Kutlu için verilen 4 milyon euro da camiada sürekli olarak sorgulanıyor.

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Galatasaray’da Fatih Terim’in yerine göreve gelen Domenec Torrent yönetiminde tablo daha da kötüye gitti. Torrent, Galatasaray tarihinde en az 10 maça çıkan teknik adamlar arasında en düşük puan ortalamasına sahip isim oldu. 1.07 puan ortalaması tutturan 59 yaşındaki İspanyol teknik adamdan sonra en kötü grafiği 1.25’lik ortalamayla Cesare Prandelli ve Gheorghe Hagi çizmişti.

5Derbinin faturası kesildi Sorumlusu Fatih Terimdir

Galatasaraylı futbolcuların son dönemdeki kötü performansının altında prim konusunun büyük etkisi olduğu öğrenildi.

6Derbinin faturası kesildi Sorumlusu Fatih Terimdir
7Derbinin faturası kesildi Sorumlusu Fatih Terimdir

Beşiktaş derbisi ardından soyunma odasında oyuncuların prim talebinin olumsuz yanıt bulduğu ve Barcelona maçı öncesi de bu durumun takıma olumsuz yansıdığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe derbisinden önce de takıma yönelik herhangi bir prim vaadinde bulunmamıştı.

8Derbinin faturası kesildi Sorumlusu Fatih Terimdir

Son yıllarda Felipe Melo ve Fernando Reges ile orta sahada kaliteli ayaklara sahip olan Galatasaray'da sezonun kötü gidişatıyla birlikte eleştiri okları Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'ya döndü.

9Derbinin faturası kesildi Sorumlusu Fatih Terimdir

Fenerbahçe'ye karşı iki oyuncu da ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. İki oyuncu maç boyunca dikine paslarda büyük sorun yaşadı. Taylan Antalyalı dikine paslarda 9'da 1 isabet, Berkan Kutlu ise 8'de 3 isabet ile oynadı.

10Derbinin faturası kesildi Sorumlusu Fatih Terimdir

Maç boyunca Fenerbahçe baskısı nedeniyle sürekli geriye doğru pas yapan ikiliden Taylan 44 pas denemesinde yüzde 75, Berkan ise 22 pas denemesinde yüzde 68.2 pas isabetiyle oynadı.

11GOL SAYILARI SIFIR

GOL SAYILARI SIFIR!

İki oyuncu ikili mücadelelerde de beklenen başarıyı gösteremedi. Taylan ikili mücadelelerde yüzde 40, Berkan ise yüzde 38 başarıda kaldı. Öte yandan, Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı bu sezon fileleri havalandıramadı. Berkan ise 2 asistle gole katkı sağladı.

12Derbinin faturası kesildi Sorumlusu Fatih Terimdir

 

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