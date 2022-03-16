Derbinin ardından Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Premier Lig devi Arsenal'e gidiyor

Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a deplasmanda 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta moraller bozuldu. Geçtiğimiz sezonun 3 kupalı şampiyonu Beşiktaş bu sezona da iddialı bir kadroyla giriş yapmıştı. Başta Miralem Pjanic olmak üzere Michy Batshuayi ve Alex Teixeira gibi isimler kadroya dahil edilmişti fakat bu sezon işler yolunda gitmedi.