Derbinin ardından Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Premier Lig devi Arsenal'e gidiyor
Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a deplasmanda 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta moraller bozuldu. Geçtiğimiz sezonun 3 kupalı şampiyonu Beşiktaş bu sezona da iddialı bir kadroyla giriş yapmıştı. Başta Miralem Pjanic olmak üzere Michy Batshuayi ve Alex Teixeira gibi isimler kadroya dahil edilmişti fakat bu sezon işler yolunda gitmedi.
Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş transfer çalışmalarına çok erken başladı. Siyah Beyazlılar, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın da uzun süre peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i transfer etti. Gedson Fernandes yaz aylarında Beşiktaş'a katılacak.
Gedson Fernandes'i bitiren Beşiktaş'ta hedef forvet ve orta saha hattını güçlendirmek. Yönetim çalışmalarını bu yönde sürdürürken Anderson Talisca ismi de yeniden gündeme geldi. Al-Nassr kulübüyle olan sözleşmesini feshetmek isteyen Brezilyalı yıldız maaşında indirime gitmesi durumunda yeniden Siyah Beyazlı formayı giyebilir.
Beşiktaş'ta ayrıca Domagoj Vida, Güven Yalçın, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup ve Cyle Lartin gibi isimlerin de sözleşmeri sona erecek fakat yönetim özellikle Vida, Güven, Atiba ve Larin ile sözleşme yenileme konusunda görüşmelere devam ediyor.
Beşiktaş'la yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinde sonuç alamayan Larin için Premier Lig devi Arsenal'in devrede olduğu iddia edildi. İspanya'dan Todofichajes'te yer alan habere göre Arsenal, Kanadalı yıldızın transferi için görüşmelere başladı.
"Birkaç yıldır Türk futboulnda öne çıkan kanat oyuncusu Cyle Larin sözleşmesinin bitimiyler birlikte kariyerinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır Larin'i yakından takip eden Arsenal elini çabuk tuttu ve şimdiden oyuncuyla görüşmelerini hızlandırdı. Arsenal'in Larin ile bir ön anlaşma yaptığı biliniyor. Böylece Larin, gelecek sezon Mikel Arteta'nın geniş kadrosunda kendine yer bulmuş olacak."
Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın önderliğinde ligde ve kupada mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ile gol yükünü sırtlayan Cyle Larin çifte zaferde büyük katkı sağlamıştı. Larin geçtiğimiz sezon 45 maçta 23 gol atıp 6 asist yaparken bu sezon ise 31 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre Cyle Larin'in piyasa değeri 11 milyon Euro...