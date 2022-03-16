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BeşiktaşDerbinin ardından Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Premier Lig devi Arsenal'e gidiyor
HaberlerBeşiktaş Haberleri Derbinin ardından Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Premier Lig devi Arsenal'e gidiyor
• 16 Mart 2022 - 09:18 • Son Güncelleme:

Derbinin ardından Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Premier Lig devi Arsenal'e gidiyor

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla taraftarların kalbinde taht kurmasına rağmen yeni sözleşmeye imza atmamakta direnen yıldız futbolcunun Arsenal'le masaya oturduğu, hatta Premier Lig deviyle prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

• 16 Mart 2022 - 09:18 • Son Güncelleme:
1Derbinin ardından Beşiktaşta sürpriz ayrılık Premier Lig devi Arsenale gidiyor
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Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a deplasmanda 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta moraller bozuldu. Geçtiğimiz sezonun 3 kupalı şampiyonu Beşiktaş bu sezona da iddialı bir kadroyla giriş yapmıştı. Başta Miralem Pjanic olmak üzere Michy Batshuayi ve Alex Teixeira gibi isimler kadroya dahil edilmişti fakat bu sezon işler yolunda gitmedi.

2Derbinin ardından Beşiktaşta sürpriz ayrılık Premier Lig devi Arsenale gidiyor

Sergen Yalçın yönetiminde sezona giriş yapan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde kulüp tarihinin en kötü sezonunu yaşadı ve Avrupa defteri çok erken kapandı. Süper Lig'de ise lider Trabzonspor'un 25 puan gerisine düşen Beşiktaş, zirveden bir hayli uzak kaldı.

3Derbinin ardından Beşiktaşta sürpriz ayrılık Premier Lig devi Arsenale gidiyor

Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finale yükselen Siyah Beyazlılar, Vodafone Park'ta Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak elendi.

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Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş transfer çalışmalarına çok erken başladı. Siyah Beyazlılar, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın da uzun süre peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i transfer etti. Gedson Fernandes yaz aylarında Beşiktaş'a katılacak.

5Derbinin ardından Beşiktaşta sürpriz ayrılık Premier Lig devi Arsenale gidiyor

Gedson Fernandes'i bitiren Beşiktaş'ta hedef forvet ve orta saha hattını güçlendirmek. Yönetim çalışmalarını bu yönde sürdürürken Anderson Talisca ismi de yeniden gündeme geldi. Al-Nassr kulübüyle olan sözleşmesini feshetmek isteyen Brezilyalı yıldız maaşında indirime gitmesi durumunda yeniden Siyah Beyazlı formayı giyebilir.

6Derbinin ardından Beşiktaşta sürpriz ayrılık Premier Lig devi Arsenale gidiyor

Galatasaray derbisinde çıkardığı kadroyla büyük tepki toplayan Önder Karaveli konusunda henüz karar verilmedi. Beşiktaş yönetimi Karaveli ile sezon sonuna kadar yola devam kararı alırken yeni teknik direktör konusunda da belirsizlik yaşanıyor.

7Derbinin ardından Beşiktaşta sürpriz ayrılık Premier Lig devi Arsenale gidiyor

Siyah Beyazlı yönetim Galatasaray derbisinin ardından olağanüstü toplanarak teknik direktör konusunu masaya yatırdı. Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Şenol Güneş ismi yeniden ön plana çıkmış durumda.

8Derbinin ardından Beşiktaşta sürpriz ayrılık Premier Lig devi Arsenale gidiyor

Beşiktaş'ta sezon sonunda birçok oyuncuyla yollar ayrılacak. Maddi olarak büyük bir rahatlığa erişecek olan Beşiktaş'ta özellikle Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas, N'Sakala gibi isimlerin sözleşmelerinin bitmesi yönetimin elini rahatlatacak.

9Derbinin ardından Beşiktaşta sürpriz ayrılık Premier Lig devi Arsenale gidiyor

Beşiktaş'ta ayrıca Domagoj Vida, Güven Yalçın, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup ve Cyle Lartin gibi isimlerin de sözleşmeri sona erecek fakat yönetim özellikle Vida, Güven, Atiba ve Larin ile sözleşme yenileme konusunda görüşmelere devam ediyor.

10Derbinin ardından Beşiktaşta sürpriz ayrılık Premier Lig devi Arsenale gidiyor

Siyah Beyazlı yönetimin Vida, Atiba ve Güven Yalçın ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya yakın oldukları iddia edilirken Larin konusunda ise oyuncunun menajeri ile henüz anlaşma sağlanamadı.

11Derbinin ardından Beşiktaşta sürpriz ayrılık Premier Lig devi Arsenale gidiyor

Beşiktaş'la yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinde sonuç alamayan Larin için Premier Lig devi Arsenal'in devrede olduğu iddia edildi. İspanya'dan Todofichajes'te yer alan habere göre Arsenal, Kanadalı yıldızın transferi için görüşmelere başladı.

12Derbinin ardından Beşiktaşta sürpriz ayrılık Premier Lig devi Arsenale gidiyor

"Birkaç yıldır Türk futboulnda öne çıkan kanat oyuncusu Cyle Larin sözleşmesinin bitimiyler birlikte kariyerinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır Larin'i yakından takip eden Arsenal elini çabuk tuttu ve şimdiden oyuncuyla görüşmelerini hızlandırdı. Arsenal'in Larin ile bir ön anlaşma yaptığı biliniyor. Böylece Larin, gelecek sezon Mikel Arteta'nın geniş kadrosunda kendine yer bulmuş olacak."

13Derbinin ardından Beşiktaşta sürpriz ayrılık Premier Lig devi Arsenale gidiyor

Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın önderliğinde ligde ve kupada mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ile gol yükünü sırtlayan Cyle Larin çifte zaferde büyük katkı sağlamıştı. Larin geçtiğimiz sezon 45 maçta 23 gol atıp 6 asist yaparken bu sezon ise 31 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre Cyle Larin'in piyasa değeri 11 milyon Euro...

14Derbinin ardından Beşiktaşta sürpriz ayrılık Premier Lig devi Arsenale gidiyor

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