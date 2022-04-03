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GalatasarayDerbide oynayacak mı? Kerem'in son durumunu açıkladı! 'Çok kötüydü...'
HaberlerGalatasaray Haberleri Derbide oynayacak mı? Kerem'in son durumunu açıkladı! 'Çok kötüydü...'
• 03 Nisan 2022 - 12:49 • Son Güncelleme:

Derbide oynayacak mı? Kerem'in son durumunu açıkladı! 'Çok kötüydü...'

Dün akşam Fatih Karagümrük maçının 35.dakikasında oyundan alınan ve Fenerbahçe derbisi öncesi yaşadığı talihsiz sakatlıkla Galatasaray camiasını bir hayli üzen Kerem Aktürkoğlu'nun ilk durumunu ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu açıkladı. İşte yıldız futbolcudan gelen sıcak bilgiler...

• 03 Nisan 2022 - 12:49 • Son Güncelleme:
1Derbide oynayacak mı Keremin son durumunu açıkladı Çok kötüydü...
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Sadece Süper Lig'in değil Avrupa'nın en iyi çıkış yapan genç yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun dün akşam Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan alınması Galatasaray camiasını bir hayli üzdü.

2Derbide oynayacak mı Keremin son durumunu açıkladı Çok kötüydü...

. Mevcut kadro içerisinde sarı kırmızılı takımın en önemli oyuncusu olan Kerem'in Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeme konusu henüz netlik kazanmazken, ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu'nun Vole programında verdiği ilk bilgiler taraftarları bir kat daha enideşeye sevk etti.

3Derbide oynayacak mı Keremin son durumunu açıkladı Çok kötüydü...

Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı hakkında canlı yayında açıklamalarda bulunan Karakullukçu milli oyuncu için 'Psikolojik olarak çok kötü durumdaymış ve çok üzgünmüş, sakatlığıyla ilgili konuşmak istememiş' ifadelerini kullanırken, derbide Torrent'in Kerem'siz bir 'B' planı hazırlıklarına şimdiden başladığı belirtildi.

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2-0 biten mücadelenin 64.dakikasında oyuna dahil olan ve güçlü yapısıyla dikkat toplayan Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görev alabileceği öğrenilirken, yetenekli orta sahanın İskoçya ile oynanan U-21 maçında çok iyi performans sergilemesi ve moral olarak kendini iyi hissetmesi Torrent'i Barış Alper planına ittiği anlaşıldı.

5YENER İNCEDEN KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

YENER İNCE'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı hakkında "Kerem’in pazartesi günü MR'ı çekilecek. Kasığında ağrısı olduğu için çıkardık. Durumu pazartesi günü netleşecek" şeklinde açıklama yaptı.

6Derbide oynayacak mı Keremin son durumunu açıkladı Çok kötüydü...

Kerem Aktürkoğlu, maçın bitiminde ise acı bir haber aldı. Babaannesinin hayatını kaybettiğini öğrenen Kerem büyük üzüntü yaşadı. Yıldız futbolcunun üzüntüsü, stadyumdan çıkarken mixed zone'da bekleyen gazetecilerce de görüldü.

7Derbide oynayacak mı Keremin son durumunu açıkladı Çok kötüydü...

Galatasaray’da Fatih Karagümrük maçında sarı kart sınırında olan Fernando Muslera ile Emre Kılınç kart görmedi.

8Derbide oynayacak mı Keremin son durumunu açıkladı Çok kötüydü...

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da bu mücadele öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera ile Emre Kılınç sınırda olan isimlerdi. Müsabakada süre alan iki oyuncu da gelecek hafta Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart görmeden maçı tamamladı.

9Derbide oynayacak mı Keremin son durumunu açıkladı Çok kötüydü...

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte bu sezon Spor Toto Süper Lig’de evinde üst üste 3. galibiyetini aldı.

10Derbide oynayacak mı Keremin son durumunu açıkladı Çok kötüydü...

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu müsabaka ile birlikte evinde son dönemdeki iyi performansını da sürdürdü ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

11Derbide oynayacak mı Keremin son durumunu açıkladı Çok kötüydü...

Sahasında son olarak Trabzonspor’a mağlup olan Galatasaray daha sonra Kayserispor ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Karagümrük maçlarıyla da galibiyet serisini 3’e çıkardı.

12Derbide oynayacak mı Keremin son durumunu açıkladı Çok kötüydü...

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Bael, Fatih Karagümrük karşısında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı. Babel ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde 1 gol kaydetmişti. Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Ryan Babel kaydetti. Mücadelenin 12. dakikasında sahneye çıkan Babel, Cicaldau’nun ceza sahası içi sağ tarafından pasında penaltı noktası civarında topu aldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

13Derbide oynayacak mı Keremin son durumunu açıkladı Çok kötüydü...

 

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