Derbide oynayacak mı? Kerem'in son durumunu açıkladı! 'Çok kötüydü...'

Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı hakkında canlı yayında açıklamalarda bulunan Karakullukçu milli oyuncu için 'Psikolojik olarak çok kötü durumdaymış ve çok üzgünmüş, sakatlığıyla ilgili konuşmak istememiş' ifadelerini kullanırken, derbide Torrent'in Kerem'siz bir 'B' planı hazırlıklarına şimdiden başladığı belirtildi.