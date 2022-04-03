Derbide oynayacak mı? Kerem'in son durumunu açıkladı! 'Çok kötüydü...'
Dün akşam Fatih Karagümrük maçının 35.dakikasında oyundan alınan ve Fenerbahçe derbisi öncesi yaşadığı talihsiz sakatlıkla Galatasaray camiasını bir hayli üzen Kerem Aktürkoğlu'nun ilk durumunu ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu açıkladı. İşte yıldız futbolcudan gelen sıcak bilgiler...
Sadece Süper Lig'in değil Avrupa'nın en iyi çıkış yapan genç yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun dün akşam Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan alınması Galatasaray camiasını bir hayli üzdü.
. Mevcut kadro içerisinde sarı kırmızılı takımın en önemli oyuncusu olan Kerem'in Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeme konusu henüz netlik kazanmazken, ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu'nun Vole programında verdiği ilk bilgiler taraftarları bir kat daha enideşeye sevk etti.
Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı hakkında canlı yayında açıklamalarda bulunan Karakullukçu milli oyuncu için 'Psikolojik olarak çok kötü durumdaymış ve çok üzgünmüş, sakatlığıyla ilgili konuşmak istememiş' ifadelerini kullanırken, derbide Torrent'in Kerem'siz bir 'B' planı hazırlıklarına şimdiden başladığı belirtildi.
2-0 biten mücadelenin 64.dakikasında oyuna dahil olan ve güçlü yapısıyla dikkat toplayan Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görev alabileceği öğrenilirken, yetenekli orta sahanın İskoçya ile oynanan U-21 maçında çok iyi performans sergilemesi ve moral olarak kendini iyi hissetmesi Torrent'i Barış Alper planına ittiği anlaşıldı.
Kerem Aktürkoğlu, maçın bitiminde ise acı bir haber aldı. Babaannesinin hayatını kaybettiğini öğrenen Kerem büyük üzüntü yaşadı. Yıldız futbolcunun üzüntüsü, stadyumdan çıkarken mixed zone'da bekleyen gazetecilerce de görüldü.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da bu mücadele öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera ile Emre Kılınç sınırda olan isimlerdi. Müsabakada süre alan iki oyuncu da gelecek hafta Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart görmeden maçı tamamladı.
Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Bael, Fatih Karagümrük karşısında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı. Babel ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde 1 gol kaydetmişti. Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Ryan Babel kaydetti. Mücadelenin 12. dakikasında sahneye çıkan Babel, Cicaldau’nun ceza sahası içi sağ tarafından pasında penaltı noktası civarında topu aldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.