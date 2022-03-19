Derbide 3 penaltı çıkardı Fenerbahçe'nin yeni kalecisi oldu! Berke Özer'i yerine...

"Benden tesis sözü beklemeyin. Sadece bir tesis sözü vereceğim. Bizim hayalini kurduğumuz akademide en az 7 sahanın olduğu, altyapı ve A takımın aynı tesiste olmasıdır. En kısa zamanda geleceğin tohumlarının yeşereceği tesisi camiamıza kazandırmalıyız. Hem A takım hem de akademi için konuştuğumuz, görüşmeye başladığımız scoutlar var. Kısa vadede Türkiye'de, uzun vadede ise Almanya'da bir pilot takımla iş birliğine gitmek zorundayız." (19 Mart 2018)