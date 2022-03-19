Derbide 3 penaltı çıkardı Fenerbahçe'nin yeni kalecisi oldu! Berke Özer'i yerine...
6 genç yeteneğe imza attırmasına rağmen kaleci Berke Özer'in ayrılığını duyuran ve kaleye takviye yapma arayışlarına koyulan Ali Koç'ın aradığı file bekçisini Altınordu'da bulduğu ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin o transferi...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Konyaspor ’u konuk edecek olan Fenerbahçe , bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Ferdi Kadıoğlu, idmanı özel program eşliğinde tamamladı. Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Her seferinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç özkaynağa dikkat çekerek, seçim döneminden bu yana açıklamalarda bulunuyordu. Dün de 6 genç isimle yapılan imza töreni bu açıklamaların hayata geçirilmesi anlamında büyük önem taşıyordu. İşte Ali Koç'un o açıklamaları...
"Futbolda günü kurtarma yaklaşımından uzaklaşarak kalıcı başarı için gerekli yatırımları şimdiden arıyoruz. Mevcut transfer politikasını sürdüremeyiz. Kısa vadede en büyük yatırımımız scout ağı olacak. Orta ve uzun vadede ise futbol okulları ve altyapı faaliyetlerini baştan aşağı yenileyeceğiz. Türkiye'de değil dünya çapında örnek gösterilecek bir futbol akademisi yapısını oluşturmalıyız. Bunun meyvesi 5-6 senede alınır. Tohumları atmamız lazım."
"Benden tesis sözü beklemeyin. Sadece bir tesis sözü vereceğim. Bizim hayalini kurduğumuz akademide en az 7 sahanın olduğu, altyapı ve A takımın aynı tesiste olmasıdır. En kısa zamanda geleceğin tohumlarının yeşereceği tesisi camiamıza kazandırmalıyız. Hem A takım hem de akademi için konuştuğumuz, görüşmeye başladığımız scoutlar var. Kısa vadede Türkiye'de, uzun vadede ise Almanya'da bir pilot takımla iş birliğine gitmek zorundayız." (19 Mart 2018)
"İlk 11’e aday oyuncularımızı zaten kendimiz yetiştirmek zorundayız. Öz kaynağımızdan futbolcu yetiştirmek, sporcu fabrikası olmak zorundayız. Altyapıda en iyi imkanlarla 10 yaşından itibaren futbolu öğrenmiş, kanı sarı-lacivert akan sporcular yetiştirmeliyiz. Seçilirsek en büyük hedefimiz bu olacak" (2 Haziran 2018)
"Alt yapı olmazsa olmazımız. Şimdiden Dereağzı'nda iki tane sahayı baştan aşağı yapıyoruz. Benden tesis beklemeyin. Benim yapacağım tek tesis, alt yapı tesisleridir. Zaten hali hazırda Scouting sistemimiz var. Fenerbahçe artık para için gelinen bir kulüp olmamalıdır. Fenerbahçe artık kariyer için gelinen, taraftarın coşkusunun cezbettiği bir kulüp olmalıdır. Bu kulübün armasını taşıyan, altyapısından çıkan A Takım forması giyen her futbolcu rol model olmalıdır, örnek olmalıdır." (24 Temmuz 2018)
Son dönemde genç futbolculara yaptığı yatırımla dikkat çeken Fenerbahçe, gelecek vadeden bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Dün Berke Özer dışındaki tüm genç oyuncularla yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe şimdi de 17 yaşındaki kaleci Atahan Arslan'ı transfer etti.
Atahan Arslan'ı da tıpkı Berke Özer gibi Altınordu'dan kadrosuna katan Fenerbahçe, genç file bekçisinden çok şey bekliyor. Atahan Arslan son gerçekleştirilen Fenerbahçe idmanında da yer aldı.