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FenerbahçeDerbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi! 'Sen kendi işine bak'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi! 'Sen kendi işine bak'
• 09 Nisan 2022 - 10:08 • Son Güncelleme:

Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi! 'Sen kendi işine bak'

Yarın Galatasaray ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Konyaspor maçından sonra kadro dışı kalan Mesut Özil gerçekleri ortaya çıkarken, İsmail Kartal'ın bu hamlesinden sonra İrfan Can Kahveci'yle detaylı bir görüşme yaptığı, ardından yıldız futbolcunun Ali Koç'la görüştüğü belirtildi.

• 09 Nisan 2022 - 10:08 • Son Güncelleme:
1Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi Sen kendi işine bak
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başına geçtiği 11 haftalık periyodda 7 galibiyet 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alan İsmail Kartal'ın başarılı performansı tecrübeli teknik adamın elini de güçlendiriyor. 2.18'lik puan ortalamasıyla oynayan ve taraftarların büyük beğenisini kazanan Kartal'ın Konyaspor karşılaşmasından sonra Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakması camiada olumlu karşılanırken, Başkan Ali Koç'un bu kararın arkasında durması ise bir hayli takdir topladı.

2Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi Sen kendi işine bak

Konyaspor maçına Mesut Özil'le başlayan, fakat yıldız futbolcuyu devre arasında oyundan alan İsmail Kartal'ın tecrübeli isimle sert bir tartışma yaşadığı öğrenilirken, Kartal'ın soyunma odasında cereyan eden olayları en yakın dostlarıyla paylaştığı bildirildi.

3Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi Sen kendi işine bak

Mesut'u oyundan almasının sebebini onu koruma amaçlı olduğunu ifade eden İsmail Kartal yakın çevresine 'Mesut Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısında sadece o maça özel olarak değil belki de kariyerinin en kötü futbolunu ortaya koyuyordu. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde tribünlerde küfür ve hakaretlerin geldiğini, Mesut'un bu oyununa devam etmesi halinde seslerin yükseleceğini tahmin ettim.'

4EĞER MESUTA KASTIM OLSAYDI O DAKİKADA OYUNDAN ALIRDIM

'EĞER MESUT'A KASTIM OLSAYDI O DAKİKADA OYUNDAN ALIRDIM'

"Baktım tribünlerde homurtular yükseliyor hemen oyundan almak yerine devre arasını bekledim. Ona bu durumu izah ettim ama bana anormal bir karşılık verdi. Aslında ben onu bir anlamda korumuştum." dediği anlaşıldı. Mesut Özil ile Ozan Tufan'ı kadro dışı bıraktıktan sonra takımın bir başka yıldızı İrfan Can Kahveci'yle bir araya gelen İsmail Kartal'ın "Sen bu takımın liderisin (Mesut Özil'i kastederek) onunla iyi anlaşıyor olabilirsin, arkadaşlık bağların güçlü de olabilir fakat sen Fenerbahçe'de kalıcısın ve yarın kaptan olacaksın.

5Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi Sen kendi işine bak

"Mesut'un durumunun ne olacağı belli değil belki de sezon sonunda takımdan ayrılacak ama sen Fenerbahçe'nin efsanesi olabilirsin, kendi işine bakmalısın" dediği bildirildi. Durumu Ali Koç'la paylaşan İsmail Kartal'ın başkandan tam destek aldığı bilgisi gelirken, kalan maçlarda takımın ahenginin bozulmaması ve serinin devam etmesi için Koç'un İrfan Can'la görüştüğü ve 'Senden çok şey bekliyoruz sen sadece kendini futboluna ver, kalitene güveniyoruz' dediği vurgulandı.

6Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi Sen kendi işine bak

Kadıköy’de Galatasaray’ı konuk edecek Fenerbahçe’de İsmail Kartal adım adım derbi planlarına çalışıyor. Mutlaka sahadan 3 puanla ayrılmak isteyen Kartal, 90 dakika işleyecek bir çalışmanın üzerinde duruyor.

7Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi Sen kendi işine bak

Özellikle savunma kısmını riske etmek istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray’ın 1-0 öne geçmesi halinde zor bir maçın kendilerini bekleyeceğini biliyor.

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Rakiplerinin Avrupa Ligi’nde Barcelona deplasmanında savunma futbolunda gösterdiği başarıyı tahlil eden İsmail Kartal, kendi defansında bir açık vermekten çekiniyor.

9Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi Sen kendi işine bak

Bu anlamda da Kartal, maçın başlangıcından itibaren futbolcularının dengeli, kontrollü ve sabırlı olmasını istiyor. Savunmanın hücum kadar önemli olduğuna inanan Fenerbahçe’nin hocası, bazı futbolcularını özel hazırlıyor. Bilhassa Osayi Samuel’in hücum girişiminin kritik olduğu düşünülüyor. Hem hücuma çıkışlar hem savunmaya dönüşler hem de oyunun kontrolü üzerinde ciddi çalışmalar yapılıyor.

10Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi Sen kendi işine bak

Sarı-lacivertlilerde Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nun durumu yakından takip ediliyor. Sakatlığı bulunan Kerem’in Kadıköy’de sahada olup olmayacağı teknik heyet tarafından izleniyor. Sol kanatta görev yapan Kerem’in karşısında Osayi Samuel’in olması, İsmail Kartal’ın elini güçlendiriyor.

11Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi Sen kendi işine bak

Daha önce Trabzonspor karşısında Nwakaeme gibi önemli bir ismi tutmayı başaran Osayi’nin, Kerem’in oynaması durumunda çok zorlanmayacağına inanılıyor.

12Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi Sen kendi işine bak

Süper Lig’de yarın akşam Kadıköy’de oynanacak dev derbi öncesi hem Fenerbahçe hem de Galatasaray 3 puan için özel sebeplere sahip. Şampiyonluk iddiaları kalmayan iki ezeli rakibe galibiyetin ilaç gibi geleceği hassas bir süreçten geçiliyor. Fenerbahçe’de de Galatasaray’da da başkanlardan hocalara kadar kritik günler yaşanıyor.

13Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi Sen kendi işine bak

İşte bu atmosferde Kadıköy’deki karşılaşma herkes için 3 puandan çok daha fazla anlamlar taşıyor. Prestij, güç gösterisi ve ezeli rekabet daha çok plana çıkıyor.

14Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi Sen kendi işine bak

2 yıldır Kadıköy’de ezeli rakibine yenilen Fenerbahçe artık bu kötü seriyi bitirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, pandemi sonrası taraftarlı ilk derbide galibiyet amaçlıyor. Gelecek sezon yabancı bir teknik direktörle çalışmak isteyen Fenerbahçe’de mevcut çalıştırıcı İsmail Kartal için de bir kariyer maçı olacak. Derbi galibiyeti, Kartal için her yönden büyük anlamlar taşıyacak.

15Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi Sen kendi işine bak

Göreve seçildiğinden beri Kadıköy’de Galatasaray galibiyeti göremeyen Başkan Ali Koç, yarın akşam bir ilki yaşamak istiyor. Transfer süreçlerinde adeta Galatasaray’ın elinden kapılan İrfan Can ve Mert Hakan ilk kez Kadıköy’de taraftarları önünde bir derbiye çıkacak.

16Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi Sen kendi işine bak

Kadıköy’de 2 senedir kazanan ve 2016’dan beri kaybetmeyen Galatasaray’da hedef bu uzun seriyi sürdürmek. Lig tarihinde Galatasaray, ezeli rakibini deplasmanda hiç üç maç üst üste yenemedi. Kulüpte geleceği ciddi anlamda tartışılan ve taraftarlarla da arasında hep bir mesafe olan Domenec Torrent için 3 puan çok önemli olacak. Galibiyet halinde taraftarlarla bir bağ yakalayacak, kendi prestijini kurtaracak.

17Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi Sen kendi işine bak

Daha bir sene olmadan erken seçim şoku yaşayan Başkan Burak Elmas için belki de ilk ve son Kadıköy derbisi olacak. Başkan Elmas, unutulmaz bir galibiyetle veda etmek isteyecek. Sakatların fazla olduğu sarı-kırmızılılarda Bafetimbi Gomis için özel bir derbi olacak. Yaşı nedeniyle eleştirilen Gomis, Kadıköy’de başrolü almayı hedefleyecek

18Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi Sen kendi işine bak

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ligde şampiyonluk iddiasından uzak kaldı. İki ezeli rakip en son 2016-17 sezonunda benzer bir ortamda derbi maça çıkmıştı. 23 Nisan 2017’de Galatasaray’ın sahasında oynanan derbiyi Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

19Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi Sen kendi işine bak

 

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