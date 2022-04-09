Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi! 'Sen kendi işine bak'
Yarın Galatasaray ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Konyaspor maçından sonra kadro dışı kalan Mesut Özil gerçekleri ortaya çıkarken, İsmail Kartal'ın bu hamlesinden sonra İrfan Can Kahveci'yle detaylı bir görüşme yaptığı, ardından yıldız futbolcunun Ali Koç'la görüştüğü belirtildi.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başına geçtiği 11 haftalık periyodda 7 galibiyet 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alan İsmail Kartal'ın başarılı performansı tecrübeli teknik adamın elini de güçlendiriyor. 2.18'lik puan ortalamasıyla oynayan ve taraftarların büyük beğenisini kazanan Kartal'ın Konyaspor karşılaşmasından sonra Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakması camiada olumlu karşılanırken, Başkan Ali Koç'un bu kararın arkasında durması ise bir hayli takdir topladı.
Mesut'u oyundan almasının sebebini onu koruma amaçlı olduğunu ifade eden İsmail Kartal yakın çevresine 'Mesut Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısında sadece o maça özel olarak değil belki de kariyerinin en kötü futbolunu ortaya koyuyordu. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde tribünlerde küfür ve hakaretlerin geldiğini, Mesut'un bu oyununa devam etmesi halinde seslerin yükseleceğini tahmin ettim.'
'EĞER MESUT'A KASTIM OLSAYDI O DAKİKADA OYUNDAN ALIRDIM'
"Baktım tribünlerde homurtular yükseliyor hemen oyundan almak yerine devre arasını bekledim. Ona bu durumu izah ettim ama bana anormal bir karşılık verdi. Aslında ben onu bir anlamda korumuştum." dediği anlaşıldı. Mesut Özil ile Ozan Tufan'ı kadro dışı bıraktıktan sonra takımın bir başka yıldızı İrfan Can Kahveci'yle bir araya gelen İsmail Kartal'ın "Sen bu takımın liderisin (Mesut Özil'i kastederek) onunla iyi anlaşıyor olabilirsin, arkadaşlık bağların güçlü de olabilir fakat sen Fenerbahçe'de kalıcısın ve yarın kaptan olacaksın.
"Mesut'un durumunun ne olacağı belli değil belki de sezon sonunda takımdan ayrılacak ama sen Fenerbahçe'nin efsanesi olabilirsin, kendi işine bakmalısın" dediği bildirildi. Durumu Ali Koç'la paylaşan İsmail Kartal'ın başkandan tam destek aldığı bilgisi gelirken, kalan maçlarda takımın ahenginin bozulmaması ve serinin devam etmesi için Koç'un İrfan Can'la görüştüğü ve 'Senden çok şey bekliyoruz sen sadece kendini futboluna ver, kalitene güveniyoruz' dediği vurgulandı.
Bu anlamda da Kartal, maçın başlangıcından itibaren futbolcularının dengeli, kontrollü ve sabırlı olmasını istiyor. Savunmanın hücum kadar önemli olduğuna inanan Fenerbahçe’nin hocası, bazı futbolcularını özel hazırlıyor. Bilhassa Osayi Samuel’in hücum girişiminin kritik olduğu düşünülüyor. Hem hücuma çıkışlar hem savunmaya dönüşler hem de oyunun kontrolü üzerinde ciddi çalışmalar yapılıyor.
Sarı-lacivertlilerde Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nun durumu yakından takip ediliyor. Sakatlığı bulunan Kerem’in Kadıköy’de sahada olup olmayacağı teknik heyet tarafından izleniyor. Sol kanatta görev yapan Kerem’in karşısında Osayi Samuel’in olması, İsmail Kartal’ın elini güçlendiriyor.
Süper Lig’de yarın akşam Kadıköy’de oynanacak dev derbi öncesi hem Fenerbahçe hem de Galatasaray 3 puan için özel sebeplere sahip. Şampiyonluk iddiaları kalmayan iki ezeli rakibe galibiyetin ilaç gibi geleceği hassas bir süreçten geçiliyor. Fenerbahçe’de de Galatasaray’da da başkanlardan hocalara kadar kritik günler yaşanıyor.
2 yıldır Kadıköy’de ezeli rakibine yenilen Fenerbahçe artık bu kötü seriyi bitirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, pandemi sonrası taraftarlı ilk derbide galibiyet amaçlıyor. Gelecek sezon yabancı bir teknik direktörle çalışmak isteyen Fenerbahçe’de mevcut çalıştırıcı İsmail Kartal için de bir kariyer maçı olacak. Derbi galibiyeti, Kartal için her yönden büyük anlamlar taşıyacak.
Kadıköy’de 2 senedir kazanan ve 2016’dan beri kaybetmeyen Galatasaray’da hedef bu uzun seriyi sürdürmek. Lig tarihinde Galatasaray, ezeli rakibini deplasmanda hiç üç maç üst üste yenemedi. Kulüpte geleceği ciddi anlamda tartışılan ve taraftarlarla da arasında hep bir mesafe olan Domenec Torrent için 3 puan çok önemli olacak. Galibiyet halinde taraftarlarla bir bağ yakalayacak, kendi prestijini kurtaracak.
Daha bir sene olmadan erken seçim şoku yaşayan Başkan Burak Elmas için belki de ilk ve son Kadıköy derbisi olacak. Başkan Elmas, unutulmaz bir galibiyetle veda etmek isteyecek. Sakatların fazla olduğu sarı-kırmızılılarda Bafetimbi Gomis için özel bir derbi olacak. Yaşı nedeniyle eleştirilen Gomis, Kadıköy’de başrolü almayı hedefleyecek