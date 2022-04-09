Derbi öncesi flaş Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gelişmesi! 'Sen kendi işine bak'

'EĞER MESUT'A KASTIM OLSAYDI O DAKİKADA OYUNDAN ALIRDIM'

"Baktım tribünlerde homurtular yükseliyor hemen oyundan almak yerine devre arasını bekledim. Ona bu durumu izah ettim ama bana anormal bir karşılık verdi. Aslında ben onu bir anlamda korumuştum." dediği anlaşıldı. Mesut Özil ile Ozan Tufan'ı kadro dışı bıraktıktan sonra takımın bir başka yıldızı İrfan Can Kahveci'yle bir araya gelen İsmail Kartal'ın "Sen bu takımın liderisin (Mesut Özil'i kastederek) onunla iyi anlaşıyor olabilirsin, arkadaşlık bağların güçlü de olabilir fakat sen Fenerbahçe'de kalıcısın ve yarın kaptan olacaksın.