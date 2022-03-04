Derbi öncesi Fenerbahçe'de deprem sancısı! 'Yıldız futbolcu özür mektubu bırakarak ilk uçakla...'

Bir türlü “parlamayan” yıldızlarının demire sürülen çakmak taşı gibi kıvılcımlanmasıyla… Başta Mesut Özil olmak üzere ne kadar şöhret varsa, tümü hiç olmazsa 90 dakikalığına eski çıtalarına ulaşmalılar önce… İki kişilik oyunla değil, sadece “eski kendileri” olarak. Çok şey istemiş mi oluruz acaba?.. Kimse kendini kandırmasın. Bu saatten sonra Fenerbahçe’nin bir oyun icat etmesi imkansız. Geriye kalıyor bireysel performans. Olur veya olmaz…