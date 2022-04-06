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FenerbahçeDerbi öncesi Fenerbahçe'de 5 şok! Samandıra'da büyük panik
HaberlerFenerbahçe Haberleri Derbi öncesi Fenerbahçe'de 5 şok! Samandıra'da büyük panik
• 06 Nisan 2022 - 16:10 • Son Güncelleme:

Derbi öncesi Fenerbahçe'de 5 şok! Samandıra'da büyük panik

Pazar günü saat 20:30'da Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Galatasaray ile son derece kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de 4 futbolcunun bazı durumları İsmail Kartal cephesinde tedirginlik yarattı. İşte sarı lacivertli kulüpte yaşanan o flaş gelişme...

• 06 Nisan 2022 - 16:10 • Son Güncelleme:
1Derbi öncesi Fenerbahçede 5 şok Samandırada büyük panik
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İsmail Kartal yönetiminde yeniden üst sıralara tırmanmayı başaran Fenerbahçe'de hedef ligi olabildiğince iyi konumda bitirmek.

2Derbi öncesi Fenerbahçede 5 şok Samandırada büyük panik

Bu kapsamda toplayabildiği kadar puan toplayarak önündeki rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek olan sarı-lacivertli ekip, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine hazırlanıyor.

3Derbi öncesi Fenerbahçede 5 şok Samandırada büyük panik

Bu kritik maçta alınacak bir galibiyetle takımın kendine olan güveninin iyice artacağını bilen İsmail Kartal da maç özelinde çalışmalarını sürdürüyor.

4Derbi öncesi Fenerbahçede 5 şok Samandırada büyük panik

Ancak Kanarya'nın oynanacak derbi, sonraki haffta için sıkıntıya yol açabilir. Birçok futbolcusu kart sınırında bulunan Fenerbahçe'de, derbide görülecek kartlar bir sonraki haftada kadroda problem yaşanmasına neden olacak.

5Derbi öncesi Fenerbahçede 5 şok Samandırada büyük panik

İşte sarı-lacivertli ekipte kart sınırında bulunan futbolcular:

6Derbi öncesi Fenerbahçede 5 şok Samandırada büyük panik

LUİZ GUSTAVO

7Derbi öncesi Fenerbahçede 5 şok Samandırada büyük panik

FİLİP NOVAK

8

KİM MİN JAE

9Derbi öncesi Fenerbahçede 5 şok Samandırada büyük panik

OSAYİ SAMUEL

10Derbi öncesi Fenerbahçede 5 şok Samandırada büyük panik

İRFAN CAN KAHVECİ

11Derbi öncesi Fenerbahçede 5 şok Samandırada büyük panik

 

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