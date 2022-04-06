• 06 Nisan 2022 - 16:10 • Son Güncelleme:
Derbi öncesi Fenerbahçe'de 5 şok! Samandıra'da büyük panik
Pazar günü saat 20:30'da Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Galatasaray ile son derece kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de 4 futbolcunun bazı durumları İsmail Kartal cephesinde tedirginlik yarattı. İşte sarı lacivertli kulüpte yaşanan o flaş gelişme...
• 06 Nisan 2022 - 16:10 • Son Güncelleme:
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İsmail Kartal yönetiminde yeniden üst sıralara tırmanmayı başaran Fenerbahçe'de hedef ligi olabildiğince iyi konumda bitirmek.
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