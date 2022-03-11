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BeşiktaşDerbi öncesi Beşiktaş'ta 2 ayrılık! Tecrübeli futbolcu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor
HaberlerBeşiktaş Haberleri Derbi öncesi Beşiktaş'ta 2 ayrılık! Tecrübeli futbolcu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor
• 11 Mart 2022 - 11:56 • Son Güncelleme:

Derbi öncesi Beşiktaş'ta 2 ayrılık! Tecrübeli futbolcu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Galatasaray maçı hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta iç transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda siyah beyazlı kulüple kontratları bitecek olan iki futbolcuyla anlaşma sağlanamadı. İşte Kara Kartal'daki sıcak gelişme...

• 11 Mart 2022 - 11:56 • Son Güncelleme:
1Derbi öncesi Beşiktaşta 2 ayrılık Tecrübeli futbolcu Birleşik Arap Emirliklerine gidiyor
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken ve ligde de istediği çizgiyi yakalayamayan Beşiktaş, hayal kırıklığı yarattı. Transferde hareketlilik yaşayan kulüpte ayrılık sinyalleri başladı.

2Derbi öncesi Beşiktaşta 2 ayrılık Tecrübeli futbolcu Birleşik Arap Emirliklerine gidiyor

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek 14 oyuncu arasında olan Cyle Larin ve Domagoj Vida ile yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmadı. Larin'in menajeri ile en son 1 ay önce masaya oturulduğu, o günden bu yana herhangi bir görüşmenin olmadığı belirtildi.

3Derbi öncesi Beşiktaşta 2 ayrılık Tecrübeli futbolcu Birleşik Arap Emirliklerine gidiyor

Kanadalı yıldız, 2.5 milyon Euro'luk talebinde ısrar ederken, siyah-beyazlı yönetimin 1 milyon 750 bin Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme teklifinden ödün vermediği öğrenildi.

4Derbi öncesi Beşiktaşta 2 ayrılık Tecrübeli futbolcu Birleşik Arap Emirliklerine gidiyor

Takımın en çok kazanan oyuncusu olan Vida ise Beşiktaş'ta kalmak adına 3.4 milyon Euro olan maaşını 2 milyon Euro'ya kadar indirdi.

5Derbi öncesi Beşiktaşta 2 ayrılık Tecrübeli futbolcu Birleşik Arap Emirliklerine gidiyor

Yönetim, Hırvat stopere 1.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayacağını iletti. Vida, iki yıldır reddettiği Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinin tekliflerini değerlendirmeye aldı.

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7Derbi öncesi Beşiktaşta 2 ayrılık Tecrübeli futbolcu Birleşik Arap Emirliklerine gidiyor

Başakşehir ile oynanan maçta ortaya koyduğu olumlu performansın yanı sıra Güven'in golünde de asisti yapan isim olan Can Bozdoğan, Galatasaray derbisinde formasını sırtına geçirmeye devam edecek. Atiba'nın yokluğu ve Josef'in dönüşüyle Beşiktaş'ın orta sahasında yaşanacak değişimde Can'ın, Alex ile birlikte sahada yer alması bekleniyor .

8Derbi öncesi Beşiktaşta 2 ayrılık Tecrübeli futbolcu Birleşik Arap Emirliklerine gidiyor

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'den istediği verimi alamayan Siyah beyazlı ekipte golcü sorununu çözmek için şimdiden harekete geçti. Kartal'ın gündemindeki ilk isim eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth.

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Bordo mavili takımda kariyerinin en iyi dönemini yaşadıktan sonra Alman ekibi Leipzig'in yolunu tutan 26 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlılar harekete geçti. Alman ekibi Leipzig ile Sörloth'un transfer görüşmesi için mayıs ayı için randevulaşıldığı bildirildi.

10Derbi öncesi Beşiktaşta 2 ayrılık Tecrübeli futbolcu Birleşik Arap Emirliklerine gidiyor

Trabzonspor'daki performansına Leipzig'de ulaşamayan, bu sezon kiralandığı İspanya'nın Sociedad takımında da 22 lig maçında 1 kez fileleri sarsan Sörloth'un satın alma opsiyonunun La Liga ekibi tarafından kullanılmayacağı belirtiliyor. Beşiktaş da bu durumu lehine çevirip Sörloth'u kiralamak için masaya oturacak. Norveçli oyuncuyla da anlaşmanın sağlanması durumunda Sörloth kiralık olarak siyah beyazlı takıma katılacak.

11Derbi öncesi Beşiktaşta 2 ayrılık Tecrübeli futbolcu Birleşik Arap Emirliklerine gidiyor

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