Derbi öncesi Beşiktaş'ta 2 ayrılık! Tecrübeli futbolcu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor
Galatasaray maçı hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta iç transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda siyah beyazlı kulüple kontratları bitecek olan iki futbolcuyla anlaşma sağlanamadı. İşte Kara Kartal'daki sıcak gelişme...
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken ve ligde de istediği çizgiyi yakalayamayan Beşiktaş, hayal kırıklığı yarattı. Transferde hareketlilik yaşayan kulüpte ayrılık sinyalleri başladı.
Başakşehir ile oynanan maçta ortaya koyduğu olumlu performansın yanı sıra Güven'in golünde de asisti yapan isim olan Can Bozdoğan, Galatasaray derbisinde formasını sırtına geçirmeye devam edecek. Atiba'nın yokluğu ve Josef'in dönüşüyle Beşiktaş'ın orta sahasında yaşanacak değişimde Can'ın, Alex ile birlikte sahada yer alması bekleniyor .
Trabzonspor'daki performansına Leipzig'de ulaşamayan, bu sezon kiralandığı İspanya'nın Sociedad takımında da 22 lig maçında 1 kez fileleri sarsan Sörloth'un satın alma opsiyonunun La Liga ekibi tarafından kullanılmayacağı belirtiliyor. Beşiktaş da bu durumu lehine çevirip Sörloth'u kiralamak için masaya oturacak. Norveçli oyuncuyla da anlaşmanın sağlanması durumunda Sörloth kiralık olarak siyah beyazlı takıma katılacak.