Derbi öncesi Beşiktaş'ta 2 ayrılık! Tecrübeli futbolcu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek 14 oyuncu arasında olan Cyle Larin ve Domagoj Vida ile yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmadı. Larin'in menajeri ile en son 1 ay önce masaya oturulduğu, o günden bu yana herhangi bir görüşmenin olmadığı belirtildi.