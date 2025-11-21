Depremden sonra hayatları değişti! İki kardeş İstanbul'dan memleketlerine dönüp üretime geçti

4

Konteynerlerin afet dönemlerindeki önemine dikkat çeken Serhat Elhakan, şöyle konuştu: "6 Şubat depreminde konteynerlerin böyle bir felakette ne kadar hayati ihtiyaç olduğunu anladık. Vatandaşlarımız sokaklarda, çamurda, yağmurda ve çadırlarda kalmak zorunda kaldı. Bu manzaraların ardından babamızın Bingöl’e gelmemiz yönündeki teklifini değerlendirdik. Kardeşler olarak oturup ‘Bu işi İstanbul’da değil, memleketimiz Bingöl’de yapalım’ dedik. Bingöl’de fabrikamızı kurduktan sonra Sayın Valimiz ve yerel halktan çok olumlu tepkiler aldık, bu da bize büyük bir motivasyon verdi. İlerleyen süreçte hedefimiz, işimizi büyüterek daha fazla istihdam yaratmak ve kenti olası bir deprem veya afete karşı hazırlamak. Bunun için elimizden geldiğince çalışıp halkımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek istiyoruz. Çünkü olası bir depremde neler yaşanabileceğini artık hepimiz çok iyi biliyoruz. İnşallah böyle bir felaket bir daha yaşanmaz ama biz yine de hazırlıklı olmalıyız."