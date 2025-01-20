Depremde ağır hasar alan Malatya Bakırcılar Çarşısı yeniden ayağa kaldırılıyor

Hak sahiplerinin dükkanlarına bir an önce kavuşmaları için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Demirkıran, "Yıl sonuna kadar teslimatları yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çarşı tamamlandığında Malatya şehir merkezi büyük bir dönüşüm geçirerek, tarihi dokusu korunmuş, modern, fonksiyonel ve dayanıklı bir yapıya kavuşmuş olacak" diye konuştu.