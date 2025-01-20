Depremde ağır hasar alan Malatya Bakırcılar Çarşısı yeniden ayağa kaldırılıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Malatya Bakırcılar Çarşısı, aynı yerinde yeniden ayağa kaldırılıyor. İnşası devam eden 6 bin 410 bağımsız birimin yıl sonuna kadar teslim edileceği belirtildi. Sosyal medya hesabından inşa çalışmalarının görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri Malatya Bakırcılar Çarşısı. Emlak Konut eliyle yaptığımız çarşıyı öncelikle sağlam bir zemine kavuşturmak için 3 metre aralıklarla 13 bin 600 fore kazık çakıldı ve nitelikli mühendislik dolgusuyla kaplandı. Burası tamamlandığında; 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konutla Malatya'nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak" dedi.
Taha AYHAN/ANKARA, (DHA)-
• 20 Ocak 2025 - 14:44 • Son Güncelleme:
Taha AYHAN/ANKARA, (DHA)-
• 20 Ocak 2025 - 14:44 • Son Güncelleme: