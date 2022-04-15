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FenerbahçeDeprem etkisi yaratacak rapor! 'Benden önce bu 6 futbolcuyu gönderin gitsin'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Deprem etkisi yaratacak rapor! 'Benden önce bu 6 futbolcuyu gönderin gitsin'
• 15 Nisan 2022 - 08:12 • Son Güncelleme:

Deprem etkisi yaratacak rapor! 'Benden önce bu 6 futbolcuyu gönderin gitsin'

Gelecek sezonun kadro mühendisliği için hem Ali Koç'a hem de yeni teknik direktöre bırakma amacıyla geniş çaplı bir rapor hazırlayan İsmail Kartal'ın 6 futbolcu hakkında görüşlerini bildirdiği öğrenildi. İşte tecrübeli teknik adamın sarı lacivertli yönetime bıraktığı o liste...

• 15 Nisan 2022 - 08:12 • Son Güncelleme:
1Deprem etkisi yaratacak rapor Benden önce bu 6 futbolcuyu gönderin gitsin
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İsmail Kartal’la yola devam edilecek mi yoksa yeni teknik adam mı gelecek? Sarı- Lacivertliler’de herkesin merak ettiği soru bu. Tecrübeli teknik adam ise sezonu en iyi yerde bitirmeye odaklandı.

2Deprem etkisi yaratacak rapor Benden önce bu 6 futbolcuyu gönderin gitsin

Kartal, ayrıca yönetimin talebiyle takımla ilgili detaylı bir rapor hazırlıyor. 60 yaşındaki hoca, gönderilecek oyuncularla ilgili tavsiyelerini sıraladı.

3Deprem etkisi yaratacak rapor Benden önce bu 6 futbolcuyu gönderin gitsin

İsmail Kartal, son 7 lig maçında kadroya almadığı Jose Sosa’nın artık Fenerbahçe ’ye katkı veremeyeceği görüşünde. Başarılı hoca, 34 yaşındaki Luiz Gustavo’nun eski formuna kavuşmasının zor olduğunu belirtti.

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Nazım Sangare ve Mergim Berisha’nın beklentilerin altında kaldığına dikkat çeken İsmail Kartal, Enner Valencia’yla da yolların ayrılabileceğine değindi.

5Deprem etkisi yaratacak rapor Benden önce bu 6 futbolcuyu gönderin gitsin

Tecrübeli teknik adamın kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan konusunda da geri adım atmadığı, sezon sonuna kadar bu oyunculara bir daha şans vermeyi düşünmediği belirtildi. Fenerbahçe’de bu isimlerin dışında, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Berke Özer ile de yollar ayrılacak.

6Deprem etkisi yaratacak rapor Benden önce bu 6 futbolcuyu gönderin gitsin

Kartal’ın ayrıca, “Çekirdek kadrodan oyuncu kaybedilmemesi halinde, iyi bir forvet ile rekabete girecek kanat ve bek oyuncularıyla şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak bir takım oluşturulur” tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

7Deprem etkisi yaratacak rapor Benden önce bu 6 futbolcuyu gönderin gitsin

İsmail Kartal, son olarak Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 6 yıldır yenemediği Galatasaray'ı da mağlup ederek başarısını perçinledi.

8Deprem etkisi yaratacak rapor Benden önce bu 6 futbolcuyu gönderin gitsin

İsmail Kartal'dan önceki 5 maçta 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe, deneyimli hoca ile birlikte 12 maça 27 puan topladı ve bu süreçte en çok puan alan takım oldu.

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27 Fenerbahçe - 25 Antalyaspor - 23 Alanyaspor - 23 Kasımpaşa - 23 Trabzonspor

10Deprem etkisi yaratacak rapor Benden önce bu 6 futbolcuyu gönderin gitsin

Öte yandan Fenerbahçe çeşitli takımlarda kiralık forma giyen Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Max Meyer ve Allahyar'ı da gelecek sezon planlarına dahil etmedi. Söz konusu isimlerin gittikleri takımlarda da beklentilerin altında kalması Sarı-Lacivertlileri kara kara düşündürürken, Fenerbahçe bu futbolcuları –bonservis geliri elde edememesi halinde- tekrar kiralayacak.

11Deprem etkisi yaratacak rapor Benden önce bu 6 futbolcuyu gönderin gitsin

 

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