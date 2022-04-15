Deprem etkisi yaratacak rapor! 'Benden önce bu 6 futbolcuyu gönderin gitsin'
Gelecek sezonun kadro mühendisliği için hem Ali Koç'a hem de yeni teknik direktöre bırakma amacıyla geniş çaplı bir rapor hazırlayan İsmail Kartal'ın 6 futbolcu hakkında görüşlerini bildirdiği öğrenildi. İşte tecrübeli teknik adamın sarı lacivertli yönetime bıraktığı o liste...
İsmail Kartal’la yola devam edilecek mi yoksa yeni teknik adam mı gelecek? Sarı- Lacivertliler’de herkesin merak ettiği soru bu. Tecrübeli teknik adam ise sezonu en iyi yerde bitirmeye odaklandı.
İsmail Kartal, son 7 lig maçında kadroya almadığı Jose Sosa’nın artık Fenerbahçe ’ye katkı veremeyeceği görüşünde. Başarılı hoca, 34 yaşındaki Luiz Gustavo’nun eski formuna kavuşmasının zor olduğunu belirtti.
Tecrübeli teknik adamın kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan konusunda da geri adım atmadığı, sezon sonuna kadar bu oyunculara bir daha şans vermeyi düşünmediği belirtildi. Fenerbahçe’de bu isimlerin dışında, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Berke Özer ile de yollar ayrılacak.
Öte yandan Fenerbahçe çeşitli takımlarda kiralık forma giyen Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Max Meyer ve Allahyar'ı da gelecek sezon planlarına dahil etmedi. Söz konusu isimlerin gittikleri takımlarda da beklentilerin altında kalması Sarı-Lacivertlileri kara kara düşündürürken, Fenerbahçe bu futbolcuları –bonservis geliri elde edememesi halinde- tekrar kiralayacak.