Deprem etkisi yaratacak rapor! 'Benden önce bu 6 futbolcuyu gönderin gitsin'

Tecrübeli teknik adamın kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan konusunda da geri adım atmadığı, sezon sonuna kadar bu oyunculara bir daha şans vermeyi düşünmediği belirtildi. Fenerbahçe’de bu isimlerin dışında, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Berke Özer ile de yollar ayrılacak.