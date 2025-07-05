Denizli'de mahalleli validen su istedi muhtar karşı çıktı! 'Su yok kim ne versin'

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Mahalle sakinlerinin sulama suyu taleplerinin değerlendirilmesinde ise kurak geçmesi beklenen sezon öncesi her mahallede toplantılar yapılarak üreticilerin bilgilendirildiği, Recep Yazıcıoğlu Sulama Birliği kaynaklarında yalnızca 2 ya da 3 sulamaya yetecek kadar rezerv bulunduğu, bu kaynağın da alınan karar doğrultusunda bölgenin ana geçim kaynağı olan ürünlerin hasat dönemine yakın planlama dahilinde verilebileceğinin anlatıldığı ve bu karşılık üreticilerden imza alındığı ortaya çıktı. Vatandaşların yaşanabilecek su sıkıntısı konusunda ikaz edildiğini ifade eden mahalle muhtar da kuruyan kaynağın başından yaptığı paylaşımla, su sorununun çözümsüzlüğüne dikkat çekti.Tarım arazilerine verilen sulamada sıkıntı yaşanmadığını belirten mahalle sakini Ahmet Durmaz, "Mahallemizin tarla ovasında su var ama su mahalle içerisine gelmiyor. Bizler mahallemizin içerisine de bu suyun gelmesini istiyoruz. Bahçeye kendimiz yemek için diktiğimiz mahsullerimiz kurudu. 50 ağaçlık bahçemdeki ağaçlar da kurudu. Mahallemize suyun verilmesini istiyorum" dedi.