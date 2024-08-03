Denizli'de bulundu! Tarihe ışık tutacak keşif, İncil'de bile adı geçiyor

Antik dönemde Smyrnalı Homeros'un iki önemli kitabı olduğunu belirten Prof. Dr. Şimşek, "Troia savaşlarının anlattığı İlyada ve Ithaka Kralı Odysseus'un 10 yıldan sonra ülkesine dönmesi sırasında başından geçen olayların anlatıldığı Odysseia destanlarıdır. Dönüş yolculuğu birçok maceralarıyla birlikte 10 yıl sürmüş ve kral ancak 20 yıl sonra ülkesi Ithaka'ya ulaşabilmiştir. Mitolojiye göre Akhalılar, Troia Savası'nı çok zeki olan Ithaka Kralı Odysseus sayesinde kazanmışlardır. Bu yönüyle Odysseus antik çağın en önemli kahramanıdır.