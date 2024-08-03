Denizli'de bulundu! Tarihe ışık tutacak keşif, İncil'de bile adı geçiyor
Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında renkli 'Skylla Grubu' heykelleri bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu olağanüstü heykeller, Hellenistik Dönemin barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler olması bakımından oldukça önemli" dedi.
Aliekber METE/ANKARA,(DHA)
• 03 Ağustos 2024 - 17:21 • Son Güncelleme:
Aliekber METE/ANKARA,(DHA)
• 03 Ağustos 2024 - 17:21 • Son Güncelleme: