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Denizli'de bulundu! Tarihe ışık tutacak keşif, İncil'de bile adı geçiyor

Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında renkli 'Skylla Grubu' heykelleri bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu olağanüstü heykeller, Hellenistik Dönemin barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler olması bakımından oldukça önemli" dedi.

Aliekber METE/ANKARA,(DHA)
• 03 Ağustos 2024 - 17:21 • Son Güncelleme:
Aliekber METE/ANKARA,(DHA)
• 03 Ağustos 2024 - 17:21 • Son Güncelleme:
1Denizlide bulundu Tarihe ışık tutacak keşif, İncilde bile adı geçiyor

Geçmişi M.Ö. 5500'e kadar uzanan ve İncil'de de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu Laodikya Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.

2Denizlide bulundu Tarihe ışık tutacak keşif, İncilde bile adı geçiyor

'Batı Tiyatrosu' alanında sürdürülen kazı çalışmalarında bu yıl Yunan ve Roma mitolojisinde geçen tıp tanrısı Asklepios'un heykeli ile kızı Hygieia'ya ait heykelin başı bulunmuştu.

3Denizlide bulundu Tarihe ışık tutacak keşif, İncilde bile adı geçiyor

Sahne binasının restorasyon alanında devam eden kazı çalışmalarında ise bu sefer renkli 'Skylla Grubu' heykelleri bulundu. Eserin gün yüzüne çıkarılması arkeologları heyecanlandırdı. Skylla Grubu heykelleri, titiz bir çalışma ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

4Denizlide bulundu Tarihe ışık tutacak keşif, İncilde bile adı geçiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan, 'Geleceğe Miras' uygulamamız meyvelerini vermeye devam ediyor. 'Geleceğe Miras Laodikeia Projesi' kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında eşsiz ve renkli Skylla Grubu heykelleri keşfedildi.

5Denizlide bulundu Tarihe ışık tutacak keşif, İncilde bile adı geçiyor

Bu olağanüstü heykeller, Hellenistik Dönem'in barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler olması bakımından oldukça önemli. Projede çalışan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ve Laodikeia kazı ekibimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

6Denizlide bulundu Tarihe ışık tutacak keşif, İncilde bile adı geçiyor

Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Pof. Dr. Celal Şimşek, bulunan eserin arkeoloji dünyasında heyecan yarattığını belirterek, "Helenistik Dönem'de M.Ö. 2’nci yüzyılda yapılan Laodikeia Batı Tiyatrosu'nda hazırlanan ve kurulca onaylanan projesine uygun olarak cavea oturma basamaklarının restorasyonu tamamlanmış olup 2024 yılında 'Geleceğe Miras Laodikeia Projesi' kapsamında halen sahne binasının restorasyon çalışmalarına geniş bir uzman ekiple devam ediyoruz.

7Denizlide bulundu Tarihe ışık tutacak keşif, İncilde bile adı geçiyor

Sahne binası restorasyonu için sanatçıların soyunma-giyinme locaları altında malzemelerin koyulduğu hyposkene koridorlarıyla bağlantılı olan bodrum bölümünde dolgu molozların kazıları yapılmıştır. Bu çalışmalarda pagan inancının sona ermesi ve Hristiyanlığın başlamasına M.S. 4’üncü yüzyılda bağlı olarak tiyatronun üç kat halinde olan sahne binasına ait heykellerin bir kısmının sağlam, bir kısmının da kırılarak loca altlarındaki dolgulara atıldıkları tespit edilmiştir.

8Denizlide bulundu Tarihe ışık tutacak keşif, İncilde bile adı geçiyor

Bu heykellerden en önemlilerinin başında Skylla Grubu yer alır. Dolgu içinde Skylla Canavarı grubunu oluşturan Skylla başı ve eli, Skylla'nın kasık etrafında yer alan vahşi köpeklerin saldırarak öldürdüğü Troia Savaşları'nın Ithaka Kralı Akhalı kahramanı Odysseus'un gövdesi, arkadaşlarına ait birinin başı olan iki gövde üstü ile gemi pruvası bulunmuştur" dedi.

9Denizlide bulundu Tarihe ışık tutacak keşif, İncilde bile adı geçiyor

Antik dönemde Smyrnalı Homeros'un iki önemli kitabı olduğunu belirten Prof. Dr. Şimşek, "Troia savaşlarının anlattığı İlyada ve Ithaka Kralı Odysseus'un 10 yıldan sonra ülkesine dönmesi sırasında başından geçen olayların anlatıldığı Odysseia destanlarıdır. Dönüş yolculuğu birçok maceralarıyla birlikte 10 yıl sürmüş ve kral ancak 20 yıl sonra ülkesi Ithaka'ya ulaşabilmiştir. Mitolojiye göre Akhalılar, Troia Savası'nı çok zeki olan Ithaka Kralı Odysseus sayesinde kazanmışlardır. Bu yönüyle Odysseus antik çağın en önemli kahramanıdır.

10Denizlide bulundu Tarihe ışık tutacak keşif, İncilde bile adı geçiyor

Homeros'un Odysseia destanında Odysseus'un memleketine dönüşünde başından geçen olaylar içinde deniz canavarı Skylla ile olan karşılaşması önemli bir yer tutar. Skylla, Messina Boğazı’nda pusuda bekleyen kadın başlı vücudunun alt kısmı çepeçevre vahşi köpeklerden oluşan bir deniz canavardır. Odysseus'un gemisi bu canavarın pusuya yattığı mağarasının önünden geçerken köpekler saldırır ve Odysseus'un 6 arkadaşı Stesios, Ormenios, Ankhimos, Ornytos, Sinopos ve Amphinomos'u parçalayıp yerler" ifadelerini kullandı.

11Denizlide bulundu Tarihe ışık tutacak keşif, İncilde bile adı geçiyor

Prof. Dr. Şimşek, Skylla Grubu heykellerin Helenistik Dönem Barok stilde M.Ö. 2’nci yüzyıl başlarında Rodoslu heykeltıraşlar olan Athanadoros, Hagesandros ve Polydoros tarafından yapıldığını belirterek, "Laodikeia batı Tiyatrosu'nda ortaya çıkartılan Skylla heykel grubu İmparator Augustus Dönemi'ne tarihlenmekte olup arkeoloji dünyasında bu ana kadar tespit edilen en erken Helenistik Dönem kopyasıdır.

12Denizlide bulundu Tarihe ışık tutacak keşif, İncilde bile adı geçiyor

Heykel grubu stil, estetik ve sanat kalitelisi yönünden özel ve unik bir yere sahiptir. Ayrıca heykel grubu orijinal boyalı halleriyle bulunmuştur. Skylla başında barok sanat işçiliği, kalitesi kalabilen orijinal boyalarıyla birlikte eşsizdir.

13Denizlide bulundu Tarihe ışık tutacak keşif, İncilde bile adı geçiyor

Skylla'nın elinde tuttuğu gemi küreğinde boyalar ve elin parmaklarının verilişi mükemmeldir. Vahşi Skylla köpeğinin saldırdığı figürün yüzündeki acı ifadesi çok gerçekçi ve kaliteli verilmiştir. Ayrıca figürün boyaları çok güzel korunarak günümüze kadar gelmiştir. Diğer taraftan vahşi köpeğin saldırarak ısırması çok gerçekçi yapılmıştır" diye konuştu.