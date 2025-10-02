Denizden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi! Atıkları işleyerek sanat yapıyorlar

3

MARUF’25 kapsamında düzenlenen ‘Play Marmara Denizi’ etkinliğine de katılan Başkan Mustafa Bozbey, oyunu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile birlikte oynadı. 'Temiz Üretim, Yenilikçi Uygulamalar' kartını seçen Başkan Mustafa Bozbey, "Marmara Denizi'ne sahip çıkmalıyız. Marmara'nın etrafında yoğun sanayi yapılanması var. Buna bağlı olarak da 30 milyonun üzerinde bir nüfus Marmara Bölgesi’nde yaşıyor. Bu da Marmara Denizi'ne inanılmaz bir kirlilik yükü getiriyor. Bunu önlemenin yolu, Marmara’ya kıyısı olan tüm belediyelerin İleri Biyolojik Arıtma tesisi kurmasından geçiyor. Böylece Marmara Denizi’ne arıtılmış sular salınmış olacak. Marmara Denizi’ni, tüm ülke olarak el ele vererek kurtarmalıyız" dedi.