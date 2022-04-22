• 22 Nisan 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:
Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye gönderme! ‘Bu vasat ile beni ayrı kareye koymayın’
Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya arasında davalar sürerken ünlü model yeniden açtığı sosyal medya hesabından olay bir paylaşım yaptı. Deniz Akkaya, Ciğerci'nin ürünleriyle anılmak istemediğini söylerken yine Selin Ciğerci'yi hedef aldı.
• 22 Nisan 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:
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Selin Ciğerci Deniz Akkaya’ya üst üste davalar açtı. Uzlaşmak istemeyen Selin Ciğerci şimdi Akkaya hakkında çıkacak kararları bekliyor. Bu süreçte Akkaya adının sosyal medyada Ciğerci ve ürünleriyle anılmak istemediğini söyledi.
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Instagram'a hızlı bir dönüş yapan Deniz Akkaya yine kendini tutamadı. Gökhan Çıra'nın askerliğiyle ilgili çıkan haberleri de pas geçmeyen Akkaya paylaşımında ateş püskürdü.