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MagazinDeniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye gönderme! ‘Bu vasat ile beni ayrı kareye koymayın’
HaberlerMagazin Haberleri Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye gönderme! ‘Bu vasat ile beni ayrı kareye koymayın’
• 22 Nisan 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:

Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye gönderme! ‘Bu vasat ile beni ayrı kareye koymayın’

Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya arasında davalar sürerken ünlü model yeniden açtığı sosyal medya hesabından olay bir paylaşım yaptı. Deniz Akkaya, Ciğerci'nin ürünleriyle anılmak istemediğini söylerken yine Selin Ciğerci'yi hedef aldı.

• 22 Nisan 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:
1Deniz Akkayadan Selin Ciğerciye gönderme ‘Bu vasat ile beni ayrı kareye koymayın’
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Selin Ciğerci Deniz Akkaya’ya üst üste davalar açtı. Uzlaşmak istemeyen Selin Ciğerci şimdi Akkaya hakkında çıkacak kararları bekliyor. Bu süreçte Akkaya adının sosyal medyada Ciğerci ve ürünleriyle anılmak istemediğini söyledi.

2Deniz Akkayadan Selin Ciğerciye gönderme ‘Bu vasat ile beni ayrı kareye koymayın’

Instagram'a hızlı bir dönüş yapan Deniz Akkaya yine kendini tutamadı. Gökhan Çıra'nın askerliğiyle ilgili çıkan haberleri de pas geçmeyen Akkaya paylaşımında ateş püskürdü.

3Deniz Akkayadan Selin Ciğerciye gönderme ‘Bu vasat ile beni ayrı kareye koymayın’

Ünlü model açıklamasında "Bu süreçte neler oldu hafızalar tazelensin" diyerek şunları yazdı:

4Deniz Akkayadan Selin Ciğerciye gönderme ‘Bu vasat ile beni ayrı kareye koymayın’
5Deniz Akkayadan Selin Ciğerciye gönderme ‘Bu vasat ile beni ayrı kareye koymayın’

"Çocukları istismar etmek için kurulan düzenek bozuldu ayrı ama Mehmetçiğin mekânında yapılan saygısızlıklardan ülkede insanlar açlıktan ölürken tüketim pornografisine devam eden vasatın yine döneceği yer bellidir.

6Deniz Akkayadan Selin Ciğerciye gönderme ‘Bu vasat ile beni ayrı kareye koymayın’

Durup durup bu vasatın ürünü ile beni ayrı kareye koymayınız." (Mynet)

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