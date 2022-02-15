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MagazinDemet Özdemir'in evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!
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• 15 Şubat 2022 - 17:11 • Son Güncelleme:

Demet Özdemir'in evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yeniden barışan Demet Özdemir 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldı. Cesur sahnelerde oynadığı için sevgilisinden tepki gören ve ilişkisini bitiren Özdemir ayrılığa dayanamadı. Oyuncunun evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

• 15 Şubat 2022 - 17:11 • Son Güncelleme:
1Demet Özdemirin evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
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'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme ve öpüşme sahneleri nedeniyle Oğuzhan Koç'un tepkisini alan ve ilişkisini bitiren Demet Özdemir ayrılığa dayanamadı. İkili yeniden barıştı. Oğuzhan Koç sevgilisine 14 Şubat'ta sürpriz yaparak evlilik teklif etti.

2Demet Özdemirin evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Demet Özdemir teklif aldığı sırada siyah bir elbise tercih etti. Göğüs dekoltesi bulunan sade elbisenin fiyatı ise gündem oldu.

3Demet Özdemirin evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu özel gece için tercih ettiği elbiseye 17. 081TL ödedi.

4AŞK POZU

AŞK POZU

Demet Özdemir özel gecenin ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile aşk pozunu da kalp emojisiyle paylaşıp paylaşımı da yorumlara kapadı.

5Demet Özdemirin evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

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