• 15 Şubat 2022 - 17:11 • Son Güncelleme:
Demet Özdemir'in evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yeniden barışan Demet Özdemir 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldı. Cesur sahnelerde oynadığı için sevgilisinden tepki gören ve ilişkisini bitiren Özdemir ayrılığa dayanamadı. Oyuncunun evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı.
• 15 Şubat 2022 - 17:11 • Son Güncelleme:
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'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme ve öpüşme sahneleri nedeniyle Oğuzhan Koç'un tepkisini alan ve ilişkisini bitiren Demet Özdemir ayrılığa dayanamadı. İkili yeniden barıştı. Oğuzhan Koç sevgilisine 14 Şubat'ta sürpriz yaparak evlilik teklif etti.
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