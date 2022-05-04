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MagazinDemet Akalın'ın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı!
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• 04 Mayıs 2022 - 13:10 • Son Güncelleme:

Demet Akalın'ın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta 15 milyon TL değerinde villa satın aldı

• 04 Mayıs 2022 - 13:10 • Son Güncelleme:
1Demet Akalının aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı
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Hayat arkadaşı Okan Kurt ile mutlu bir birliktelik sürdüren Demet Akalın, kızı Hira ve ailesiyle birlikte bu yazı Bodrum'da geçirecek.

2Demet Akalının aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Daha önce Torba'da evi olan 50 yaşındaki ünlü şarkıcının, Yalıkavak'taki lüks bir siteden villa aldığı öğrenildi.

3Demet Akalının aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı

Demet Akalın'ın yeni evine 15 milyon TL ödediği belirtildi. Yazı yeni mülkünde karşılamaya hazırlanan Akalın, villanın içini de kendi zevkine göre bir mimara yaptırıyor.

4İKİNCİ ŞANS

İKİNCİ ŞANS!

Öte yandan Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile nikah masasına oturmuştu. İkili, 2014 yılında kızları Hira'yı kucaklarına almıştı.

5Demet Akalının aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı

2018'de Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları Demet Akalın'ın evine gelip, haciz işlemi başlatmıştı. Olaylardan sonra Akalın, Okan Kurt'tan tek celsede boşanmıştı.

Akalın ile Kurt, ayrıldıktan bir süre sonra ilişkilerine ikinci bir şans vererek, yeniden bir araya gelmişti.

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