• 04 Mayıs 2022 - 13:10 • Son Güncelleme:
Demet Akalın'ın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta 15 milyon TL değerinde villa satın aldı
• 04 Mayıs 2022 - 13:10 • Son Güncelleme:
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Hayat arkadaşı Okan Kurt ile mutlu bir birliktelik sürdüren Demet Akalın, kızı Hira ve ailesiyle birlikte bu yazı Bodrum'da geçirecek.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Daha önce Torba'da evi olan 50 yaşındaki ünlü şarkıcının, Yalıkavak'taki lüks bir siteden villa aldığı öğrenildi.
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