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GündemDefin için kazdığı mezarda küp buldu, içinden çıkanlar şaşkına çevirdi!
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Defin için kazdığı mezarda küp buldu, içinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

Mersin’in Tarsus ilçesinde vatandaşlar mezarlıkta defin için toprağı kazarken kırık bir seramik küp ve bin 100 adet gümüş sikke bulundu.

• 08 Kasım 2024 - 13:43 • Son Güncelleme:
• 08 Kasım 2024 - 13:43 • Son Güncelleme:
1Defin için kazdığı mezarda küp buldu, içinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Olay, dün ilçeye bağlı Yunusoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta yaşandı.

2Defin için kazdığı mezarda küp buldu, içinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Alınan bilgiye göre, trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Nuri Kavas'ın (26) defni için mahalle mezarlığında toprak kazılırken kırık bir seramik küp ve çok sayıda sikke bulundu.

3Defin için kazdığı mezarda küp buldu, içinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine mezarlığa gelen jandarma ekipleri çevreyi güvenlik çemberine alarak, durumu Müze Müdürlüğüne haber verdi.

4Defin için kazdığı mezarda küp buldu, içinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma gözetiminde yapılan çalışmada mezar yerinde bin 100 adet gümüş sikke bulundu. Sikkeler Müze Müdürlüğüne götürülürken, daha sonra Kavas'ın defin işlemi gerçekleştirildi.

5Defin için kazdığı mezarda küp buldu, içinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Yunusoğlu Mahallesi Muhtarı İzzet Gökler, dün trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişi için mezar kazdırdıklarını belirtti.

6Defin için kazdığı mezarda küp buldu, içinden çıkanlar şaşkına çevirdi

"Kepçe toprak kazdığı sırada sikke denilen bir tarihi eser çıktı. Biz de güvenlik güçlerimize haber verdik. Güvenlik güçleri ve müze yetkilileri toprağı eleyerek hepsini çıkardı. Hepsini alıp götürdüler. Bin 100 adet sikke bulundu" dedi.