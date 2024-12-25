Davacı ve avukatı öldü! 30 hakimin değişiği tapu davası 71 yıl sonra sonuçlandı

İlk davayı açan avukat öldü

1953 yılında davayı açan avukat Mustafa Yıldırım, 55 yıl boyunca bu davayı takip etti. Ancak 9 Eylül 2021'de hayatını kaybetti. Yıldırım'ın yanında yetişen ve davayı devralan avukat Rasim Buğra Çetin, meslektaşının "Bu davayı bitirmeye benim ömrüm yetmedi, umarım senin ömrün yeter" diyerek espri yaptığını hatırlatarak şunları söyledi: "Bu dava, 1953 yılında Alaşehir Çakırcaali Mahallesi'nde kadastro çalışmaları sırasında yapılan bir hatadan dolayı açılmış. Kadastro tespitine itiraz eden Hüseyin Uzan, dedesinin hakkını korumak için dava başlatmış. Ancak davanın bu kadar uzun sürmesinin sebebi, arazi büyüklüğü, taraf sayısının fazlalığı ve dava açan kişilerin vefatıyla çok sayıda mirasçının devreye girmesi. Yaklaşık 30 hâkim değişti. Bizden önce bu davayı takip eden avukat Mustafa Yıldırım, 55 yıl boyunca büyük bir özveriyle çalıştı. Kendisi mesleği bırakırken bu davanın sonuçlanmasını görememişti. Allah rahmet eylesin. Bana bu davayı devrederken 'bitirmeye benim ömrüm yetmedi, umarım senin ömrün yeter' demişti. Davayı sonuçlandırmak bize nasip oldu. 71 yıl sonra müvekkillerim adına olumlu bir karar çıktı."