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MagazinDanla Bilic’in bikinisine yorum yağdı! 'Abla emanet duruyor'
HaberlerMagazin Haberleri Danla Bilic’in bikinisine yorum yağdı! 'Abla emanet duruyor'
• 15 Şubat 2022 - 12:50 • Son Güncelleme:

Danla Bilic’in bikinisine yorum yağdı! 'Abla emanet duruyor'

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Danla Bilic, Dubai tatiline çıktı. Şubat ayında güzel havanın tadını çıkaran fenomen isim, bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Birçok takipçisi Bilic'in pembe bikini üstünün küçük oluğunu düşündü.

• 15 Şubat 2022 - 12:50 • Son Güncelleme:
1Danla Bilic’in bikinisine yorum yağdı Abla emanet duruyor
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YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan fenomen Danla Bilic, 6 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.

2Danla Bilic’in bikinisine yorum yağdı Abla emanet duruyor

Geçtiğimiz günlerde iş insanı Yusuf Engin ile ayrılık kararı alan fenomen Danla Bilic, iddialı paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

3Danla Bilic’in bikinisine yorum yağdı Abla emanet duruyor

Pembe bikini üstüyle poz veren Bilic, paylaşımına ''Çok güzel şubat oluyor'' notunu düştü.

4Danla Bilic’in bikinisine yorum yağdı Abla emanet duruyor

Takipçileri, Bilic'in pozlarına ''Abla üstündeki emanet duruyor'', ''Allah özene bezene yaratmış'' ve ''Yakıyorsun ortalığı'' gibi yorumlarda bulundu.

5Danla Bilic’in bikinisine yorum yağdı Abla emanet duruyor

Danla Bilic'in adı, son dönemlerde ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışmıştı.

6Danla Bilic’in bikinisine yorum yağdı Abla emanet duruyor

Çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyen Danla Bilic, ''Benden hızlısı mezarda'' diyerek aşk iddialarını ti'ye almıştı.

7Danla Bilic’in bikinisine yorum yağdı Abla emanet duruyor

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