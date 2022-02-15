• 15 Şubat 2022 - 12:50 • Son Güncelleme:
Danla Bilic’in bikinisine yorum yağdı! 'Abla emanet duruyor'
YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Danla Bilic, Dubai tatiline çıktı. Şubat ayında güzel havanın tadını çıkaran fenomen isim, bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Birçok takipçisi Bilic'in pembe bikini üstünün küçük oluğunu düşündü.
• 15 Şubat 2022 - 12:50 • Son Güncelleme:
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YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan fenomen Danla Bilic, 6 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.
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Pembe bikini üstüyle poz veren Bilic, paylaşımına ''Çok güzel şubat oluyor'' notunu düştü.
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