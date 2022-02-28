Daha yeni 4 yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyordu! İsmail Kartal açıkladı 'En az 1,5 ay yok'
Ali Koç'un yeni sözleşme uzattığı ve 4 yıllık anlaşma için masaya oturduğu yıldız futbolcudan kötü haber geldi. Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal Kasımpaşa karşılaşmasından sonra öğrencisi için 'En az 1,5 - 2 ay yok' açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Kazanmaya gelmiştik. Sezon sonuna kadar, Fenerbahçe olarak kendimize yakışır bir yerde ligi tamamlamak istiyoruz. İlk yarı 2-3 yapabilirdik.
Daha sonra rakip denge kurdu. İki takıma da üç puan lazımdı. Arkada büyük boşluk bıraktılar, biz de Mert, Serdar, Pelkas ve Valencia'yı aldık. Golden önce 3-4 net pozisyonumuz var. Son pasları doğru yapsak, gol bulurduk. Her iki takım da 125'er km koştu. Kasımpaşa ligde son 10 maçta bir tek Trabzonspor'a ve bize kaybetti. Bizim bir oyun gücümüz var" dedi.
Sakatlığı olan oyuncularla ilgili gelen soru üzerine İsmail Kartal, "Ferdi Kadıoğlu 1.5-2 ay yok. Filip Novak'ın ne zaman döneceği belli değil." açıklamasını yaptı.
Bir tane şöyle iyi oynayan kim desen maçın başında muhteşem bir gol atan Zajc, Defansif görevini de yaptı. Arda’yı kanada hapseden bir İsmail hoca, şunu söylemek istiyorum Fenerbahçe’de çalım atan, çatala bırakan, adam eksilten, yumuşak top kontrolü yapan ve tekniği iyi olan hocalar gelmesin ya! Gerçekten. "10 numara" oynayan oyuncular Fenerbahçe'de kanat oynuyor. Bugün Alex olsa ya sağ kanat, ya sol kanat oynardı.’’ dedi.