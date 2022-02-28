Daha yeni 4 yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyordu! İsmail Kartal açıkladı 'En az 1,5 ay yok'

Daha sonra rakip denge kurdu. İki takıma da üç puan lazımdı. Arkada büyük boşluk bıraktılar, biz de Mert, Serdar, Pelkas ve Valencia'yı aldık. Golden önce 3-4 net pozisyonumuz var. Son pasları doğru yapsak, gol bulurduk. Her iki takım da 125'er km koştu. Kasımpaşa ligde son 10 maçta bir tek Trabzonspor'a ve bize kaybetti. Bizim bir oyun gücümüz var" dedi.