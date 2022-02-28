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FenerbahçeDaha yeni 4 yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyordu! İsmail Kartal açıkladı 'En az 1,5 ay yok'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Daha yeni 4 yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyordu! İsmail Kartal açıkladı 'En az 1,5 ay yok'
• 28 Şubat 2022 - 23:12 • Son Güncelleme:

Daha yeni 4 yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyordu! İsmail Kartal açıkladı 'En az 1,5 ay yok'

Ali Koç'un yeni sözleşme uzattığı ve 4 yıllık anlaşma için masaya oturduğu yıldız futbolcudan kötü haber geldi. Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal Kasımpaşa karşılaşmasından sonra öğrencisi için 'En az 1,5 - 2 ay yok' açıklamasında bulundu.

• 28 Şubat 2022 - 23:12 • Son Güncelleme:
1Daha yeni 4 yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyordu İsmail Kartal açıkladı En az 1,5 ay yok
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Kazanmaya gelmiştik. Sezon sonuna kadar, Fenerbahçe olarak kendimize yakışır bir yerde ligi tamamlamak istiyoruz. İlk yarı 2-3 yapabilirdik.

2Daha yeni 4 yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyordu İsmail Kartal açıkladı En az 1,5 ay yok

Daha sonra rakip denge kurdu. İki takıma da üç puan lazımdı. Arkada büyük boşluk bıraktılar, biz de Mert, Serdar, Pelkas ve Valencia'yı aldık. Golden önce 3-4 net pozisyonumuz var. Son pasları doğru yapsak, gol bulurduk. Her iki takım da 125'er km koştu. Kasımpaşa ligde son 10 maçta bir tek Trabzonspor'a ve bize kaybetti. Bizim bir oyun gücümüz var" dedi.

3Daha yeni 4 yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyordu İsmail Kartal açıkladı En az 1,5 ay yok

İsmail Kartal, "Kazandığımız için çok mutluyum. Kulübedeki herkes, sahadaki arkadaşlarına destek verdi. Trabzonspor maçı öncesi çok büyük moral oldu." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

4Daha yeni 4 yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyordu İsmail Kartal açıkladı En az 1,5 ay yok

Sakatlığı olan oyuncularla ilgili gelen soru üzerine İsmail Kartal, "Ferdi Kadıoğlu 1.5-2 ay yok. Filip Novak'ın ne zaman döneceği belli değil." açıklamasını yaptı.

5Daha yeni 4 yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyordu İsmail Kartal açıkladı En az 1,5 ay yok

Galibiyeti değerlendiren Szalai, "Zor bir maç oldu. Kasımpaşa iyi oynadı, bize zorluklar yaşattı. Saha içerisinde çok çalıştık, çok koştuk ve sonunda istediğimiz sonucu aldık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Aldığımız 3 puandan dolayı gurur duyuyoruz." dedi.

6Daha yeni 4 yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyordu İsmail Kartal açıkladı En az 1,5 ay yok

Attığı golle ilgili gelen soruya Macar oyuncu, "Attığım golü hatırlamıyorum, çok hızlı olaylar gelişti. Sanırım Dimitris Pelkas dokundu ve top önüme düştü. Tek dokunuşla gol oldu. Tanrı'ya şükürler olsun. Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi 3 puan almamız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

7Daha yeni 4 yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyordu İsmail Kartal açıkladı En az 1,5 ay yok

TRT Spor'da konuşan Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde ve İsmail Kartal hakkında açıklamalarda bulundu.

8Daha yeni 4 yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyordu İsmail Kartal açıkladı En az 1,5 ay yok

Nihat Kahveci: Fenerbahçe için bu kadar kötü lafı havada kalıyor. Slavia Prag maçında izledim deplasmanda, özellikle ikinci yarı 20 dakika da 15 pozisyona girdi Slavia Prag. Bugünkü Fenerbahçe en az o kadar kötü oynadı derim.

9Daha yeni 4 yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyordu İsmail Kartal açıkladı En az 1,5 ay yok

Bir tane şöyle iyi oynayan kim desen maçın başında muhteşem bir gol atan Zajc, Defansif görevini de yaptı. Arda’yı kanada hapseden bir İsmail hoca, şunu söylemek istiyorum Fenerbahçe’de çalım atan, çatala bırakan, adam eksilten, yumuşak top kontrolü yapan ve tekniği iyi olan hocalar gelmesin ya! Gerçekten. "10 numara" oynayan oyuncular Fenerbahçe'de kanat oynuyor. Bugün Alex olsa ya sağ kanat, ya sol kanat oynardı.’’ dedi.

10Daha yeni 4 yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyordu İsmail Kartal açıkladı En az 1,5 ay yok

Maçın ilk golünü atan Zajc, "Güzel bir gol attım. Takım olarak iyi işler yaptık ve ben de şutumla topu ağlara gönderdim. Bu golden dolayı mutluyum ama önemli olan 3 puandı. Zor bir maç oldu." dedi.

11Daha yeni 4 yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyordu İsmail Kartal açıkladı En az 1,5 ay yok

Mücadeleyi değerlendiren Sloven oyuncu, "İlk yarı iyiydik ama ikinci yarı işler pek istediğimiz gibi gitmedi. Maçın sonuna kadar savaştık ve o ikinci gole inandık. Üçte üç yaptık ligde, umarım böyle devam edebiliriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

12Daha yeni 4 yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyordu İsmail Kartal açıkladı En az 1,5 ay yok

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