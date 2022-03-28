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BeşiktaşDaha önce böyle bir operasyon olmamıştı! Beşiktaş'ta 15 yolcu 20 milyon euro'luk rahatlama
HaberlerBeşiktaş Haberleri Daha önce böyle bir operasyon olmamıştı! Beşiktaş'ta 15 yolcu 20 milyon euro'luk rahatlama
• 28 Mart 2022 - 10:58 • Son Güncelleme:

Daha önce böyle bir operasyon olmamıştı! Beşiktaş'ta 15 yolcu 20 milyon euro'luk rahatlama

Beşiktaş'ta son dakika... Valerien İsmael'le anlaştıktan sonra kadro yapılanmasına gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta tam 15 futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. Siyah beyazlı yönetim bu ayrılıkların ardından 20 milyon euro kar edecek.

• 28 Mart 2022 - 10:58 • Son Güncelleme:
1Daha önce böyle bir operasyon olmamıştı Beşiktaşta 15 yolcu 20 milyon euroluk rahatlama
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Beşiktaş'ta yönetim yeni teknik direktörün gelişiyle birlikte büyük bir operasyona hazırlanıyor. İşte 15 futbolcuyu kapsayan ve 20 milyon Euroluk operasyon...

2Daha önce böyle bir operasyon olmamıştı Beşiktaşta 15 yolcu 20 milyon euroluk rahatlama

Hürriyet gazetesinden İsmail Er'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, gelecek sezonun yol haritasını yeni teknik direktör Valerien İsmael'le çizecek. Halen 45 milyon Euro olan Futbol takımının bütçesini gelecek sezon 25 milyon Euro'ya indirme kararı alan siyah beyazlılar, kadro planlamasını Fransız teknik direktörün hazırlayacağı rapora göre yapacak.

3Daha önce böyle bir operasyon olmamıştı Beşiktaşta 15 yolcu 20 milyon euroluk rahatlama

Takımın yıllık bütçesini 20 milyon Euro birden düşürecek olan Beşiktaş yönetiminin elini bu konuda en çok rahatlatan olay, sezon sonu 15 futbolcunun sözleşmelerinin bitecek olması. Yıllık toplam ücretleri 25 milyon Euro’yu bulan bu oyuncuların büyük çoğunluğunun mukaveleleri yenilenmeyecek.

4Daha önce böyle bir operasyon olmamıştı Beşiktaşta 15 yolcu 20 milyon euroluk rahatlama

Uzun süredir kadro dışı olan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala’yı sezon sonu kesin olarak gönderecek olan siyah beyazlılarda sözleşmesi bitecek diğer 11 oyuncu hakkındaki karar, teknik direktör Valerien Ismael ile birlikte alınacak.

5Daha önce böyle bir operasyon olmamıştı Beşiktaşta 15 yolcu 20 milyon euroluk rahatlama

Yılda 3.5 milyon Euro alan Vida ile 1.7 milyon Euro ödenen Larin, önerilen rakamları beğenmedikleri takdirde gönderilecek. Oğuzhan Özyakup, Josef de Souza, Güven Yalçın, Gökhan Töre, Atiba, Mehmet Topal ve kiralık sözleşmeleri bitecek olan Pjanic, Batshuayi ve Can hakkındaki kararı Valerien İsmael verecek.

6Daha önce böyle bir operasyon olmamıştı Beşiktaşta 15 yolcu 20 milyon euroluk rahatlama

Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda futbolculara verilecek tavan ücretini de belirledi. Yılda net 1 milyon 200 bin Euro olarak belirlenen bu rakam, sadece santrfor mevkisinde oynayan futbolcu için aşılacak.

7OĞUZHAN ÖZYAKUP: 2.5 MİLYON EURO

OĞUZHAN ÖZYAKUP: 2.5 MİLYON EURO

8ATIBA: 500 BİN EURO

ATIBA: 500 BİN EURO

9GÜVEN YALÇIN: 100 BİN EURO

GÜVEN YALÇIN: 100 BİN EURO

10MEHMET TOPAL 3 MİLYON TL

MEHMET TOPAL 3 MİLYON TL

11

CAN BOZDOĞAN: 400 BİN EURO

12JOSEF DE SOUZA: 1.5 MİLYON EURO

JOSEF DE SOUZA: 1.5 MİLYON EURO

13FABRICE NSKALA: 850 BİN EURO

FABRICE N'SKALA: 850 BİN EURO

14DOUGLAS: 1 MİLYON EURO

DOUGLAS: 1 MİLYON EURO

15

GÖKHAN TÖRE: 5 MİLYON TL

16ADEM LJAJIC: 4.2 MİLYON EURO

ADEM LJAJIC: 4.2 MİLYON EURO

17LENS: 2.5 MİLYON EURO

LENS: 2.5 MİLYON EURO

18CYLE LARIN: 1.7 MİLYON EURO

CYLE LARIN: 1.7 MİLYON EURO

19DOMAGOJ VIDA: 3.5 MİLYON EURO

DOMAGOJ VIDA: 3.5 MİLYON EURO

20BATSHUAYI: 3.1 MİLYON EURO

BATSHUAYI: 3.1 MİLYON EURO

21

PJANIC: 2.7 MİLYON EURO

22İŞTE TOPLAM MALİYET

İŞTE TOPLAM MALİYET

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan isimlerin yıllık toplam ücreti 24 milyon 550 bin Euro ve TL bazında alınan maaşlarla ekstra 8 milyon TL...

23Daha önce böyle bir operasyon olmamıştı Beşiktaşta 15 yolcu 20 milyon euroluk rahatlama

 

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