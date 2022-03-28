Daha önce böyle bir operasyon olmamıştı! Beşiktaş'ta 15 yolcu 20 milyon euro'luk rahatlama
Beşiktaş'ta son dakika... Valerien İsmael'le anlaştıktan sonra kadro yapılanmasına gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta tam 15 futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. Siyah beyazlı yönetim bu ayrılıkların ardından 20 milyon euro kar edecek.
Beşiktaş'ta yönetim yeni teknik direktörün gelişiyle birlikte büyük bir operasyona hazırlanıyor. İşte 15 futbolcuyu kapsayan ve 20 milyon Euroluk operasyon...
Hürriyet gazetesinden İsmail Er'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, gelecek sezonun yol haritasını yeni teknik direktör Valerien İsmael'le çizecek. Halen 45 milyon Euro olan Futbol takımının bütçesini gelecek sezon 25 milyon Euro'ya indirme kararı alan siyah beyazlılar, kadro planlamasını Fransız teknik direktörün hazırlayacağı rapora göre yapacak.
Yılda 3.5 milyon Euro alan Vida ile 1.7 milyon Euro ödenen Larin, önerilen rakamları beğenmedikleri takdirde gönderilecek. Oğuzhan Özyakup, Josef de Souza, Güven Yalçın, Gökhan Töre, Atiba, Mehmet Topal ve kiralık sözleşmeleri bitecek olan Pjanic, Batshuayi ve Can hakkındaki kararı Valerien İsmael verecek.