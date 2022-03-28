Daha önce böyle bir operasyon olmamıştı! Beşiktaş'ta 15 yolcu 20 milyon euro'luk rahatlama

Takımın yıllık bütçesini 20 milyon Euro birden düşürecek olan Beşiktaş yönetiminin elini bu konuda en çok rahatlatan olay, sezon sonu 15 futbolcunun sözleşmelerinin bitecek olması. Yıllık toplam ücretleri 25 milyon Euro’yu bulan bu oyuncuların büyük çoğunluğunun mukaveleleri yenilenmeyecek.