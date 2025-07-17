Dağ eteğinde sürü halinde fotokapana yakalandılar! Yaban hayatı görüntülendi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, geyiklerin alanın doğal yapısına uygun olarak burada zaman zaman görülebildiğini ancak bu kadar toplu halde kent merkezine yakın alanda gözlemlenmesinin nadir olduğunu belirtti. Yetkililer, vatandaşları yabani hayvanlarla karşılaştıklarında sessiz kalmaları ve kesinlikle yaklaşmamaları konusunda uyardı.