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Dağ eteğinde sürü halinde fotokapana yakalandılar! Yaban hayatı görüntülendi

17.07.2025 - 09:24Güncellenme Tarihi:

Kahramanmaraş'taki Ahır Dağı eteklerinde sürü halinde gezen ala geyikler görüntülendi. Bölgedeki yaban hayatının zenginliği dikkat çekti.

1Dağ eteğinde sürü halinde fotokapana yakalandılar! Yaban hayatı görüntülendi

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nın yamaçlarında görüntülenen ala geyik sürüsü, hem doğaseverleri hem de bölge halkını heyecanlandırdı.

2Dağ eteğinde sürü halinde fotokapana yakalandılar! Yaban hayatı görüntülendi

Kent merkezine oldukça yakın bir konumda kaydedilen görüntülerde, geyik sürüleri dağ yamacında birlikte hareket ettiği görüldü.

3Dağ eteğinde sürü halinde fotokapana yakalandılar! Yaban hayatı görüntülendi

Ahır Dağı'nın güney yamaçlarında yürüyüş yapan bir grup vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, geyiklerin grup halinde otladığı ve zaman zaman çevreyi dikkatle gözlemlediği fark edildi.

4Dağ eteğinde sürü halinde fotokapana yakalandılar! Yaban hayatı görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, geyiklerin alanın doğal yapısına uygun olarak burada zaman zaman görülebildiğini ancak bu kadar toplu halde kent merkezine yakın alanda gözlemlenmesinin nadir olduğunu belirtti. Yetkililer, vatandaşları yabani hayvanlarla karşılaştıklarında sessiz kalmaları ve kesinlikle yaklaşmamaları konusunda uyardı.