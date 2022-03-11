Cüneyt Çakır sürprizi! '13 hakem operasyonunda' yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...

MHK için bir başka tek tehlike daha var. Şu an itibari ile Süper Lig’de görev yapacak 14 Süper Lig, dörtte VAR hakemi var. Olası Covid vakaları, sakatlık ya da MHK tarafından dinlendirilmesi gereken hakemler olduğu taktirde Süper Lig maçlarına yapılacak atamalarda sorun yaşanması bekleniyor. Bu durumda MHK'nin alt klasman hakemlerinden atamalar yaparak Süper Lig'deki on maçın görevlendirmelerinin tamamlanması bekleniyor.