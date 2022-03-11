Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FutbolCüneyt Çakır sürprizi! '13 hakem operasyonunda' yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...
HaberlerFutbol Haberleri Cüneyt Çakır sürprizi! '13 hakem operasyonunda' yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...
• 11 Mart 2022 - 19:32 • Son Güncelleme:

Cüneyt Çakır sürprizi! '13 hakem operasyonunda' yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...

MHK'nin aldığı radikal kararla görevine son verilen 13 hakem içerisinde yer alan Cüneyt Çakır'ın sürpriz hamlesi bir hayli dikkat çekti. Tecrübeli isim dünyanın en büyük liglerinden birinde düdük çalabilir...

• 11 Mart 2022 - 19:32 • Son Güncelleme:
1Cüneyt Çakır sürprizi 13 hakem operasyonunda yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...
ABONE OL

Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz günlerde çok ses getirecek bir karara imza atarak aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da yer aldığı 13 Süper Lig hakeminin sezonun geri kalanında görev almayacağını duyurmuştu. Şok etkisi yaratan bu sürpriz karar sonrası, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu çeşitli medya kanallarında gerekçelerini açıklamaya çalışmıştı.

2Cüneyt Çakır sürprizi 13 hakem operasyonunda yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...

MHK Başkanı Gündoğdu ilk tepkiyi gösteren Mete Kalkavan olmuş ve hakemliğini bıraktığını Riva'daki toplantıda aktarmıştı.

3Cüneyt Çakır sürprizi 13 hakem operasyonunda yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...

Yine bugün Hürriyet’in duyurduğu habere göre; Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler de bu haftaki atama görevlerini reddederek maç yönetmek istemediklerini MHK'ye bildirmişti.

4Cüneyt Çakır sürprizi 13 hakem operasyonunda yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...

Yine hakem camiasına yakın kaynaklar bomba iddialarda bulundu. Bazı hakemlerin Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'e "Biz de bu haftaki görevleri iade edelim birlikte karar alalım" önerisinde bulunduğu ileri sürüldü. Ancak iki hakemin "Bizimkiler bireysel kararlar şimdilik. Kiritik bir dönemde sezon ortasında MHK'yi zor durumda bırakacak toplu tepkiye gitmeyelim" dediği öğrenildi.

5Cüneyt Çakır sürprizi 13 hakem operasyonunda yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...

Hakemlerin kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda milli takımlar arası nedeniyle lige verilecek arada bir birlikte bir değerlendirme yapıp ortak hareket etme yönünde görüş birliğine vardığı ifade edildi.

6Cüneyt Çakır sürprizi 13 hakem operasyonunda yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...

MHK için bir başka tek tehlike daha var. Şu an itibari ile Süper Lig’de görev yapacak 14 Süper Lig, dörtte VAR hakemi var. Olası Covid vakaları, sakatlık ya da MHK tarafından dinlendirilmesi gereken hakemler olduğu taktirde Süper Lig maçlarına yapılacak atamalarda sorun yaşanması bekleniyor. Bu durumda MHK'nin alt klasman hakemlerinden atamalar yaparak Süper Lig'deki on maçın görevlendirmelerinin tamamlanması bekleniyor.

7Cüneyt Çakır sürprizi 13 hakem operasyonunda yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...

Bir anlamda Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi hakemleri beğenmeyen kulüpler alt lig hakemlerinin atamalarıyla karşı karşıya kalmak durumunda kalacak.

8Cüneyt Çakır sürprizi 13 hakem operasyonunda yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...

Dünyanın en iyi 10 hakemi arasında yer alan Cüneyt Çakır'ın bu operasyon sonrasında köşesine mi çekileceği, yoksa farklı liglerde kariyerine devam mı edeceği sorusu cevap arıyor.

9Cüneyt Çakır sürprizi 13 hakem operasyonunda yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...

Daha önce Katar, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde profesyonel olarak düdük çalan Çakır'ın kariyerine bu ülkelerde devam edebileceği ya da zaman zaman yurt dışından hakem davet eden ve önemli maçları yönettiren Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinden birisinde kariyerine devam edebileceği belirtildi.

10Cüneyt Çakır sürprizi 13 hakem operasyonunda yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...

Ayrıca Çakır'ın Premier Lig, La Liga ya da Serie A gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinde düdük çalma ihtimali konusunda da avukatı aracılığıyla bir araştırma yaptığı gelen bilgiler arasında. Çakır'ın, Dünya Kupası'nda olma fikrinden vazgeçmediği kendisini Katar'a taşıyacak her türlü şartı değerlendireceği öğrenildi.

11Cüneyt Çakır sürprizi 13 hakem operasyonunda yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...

Türk hakemlik tarihinin en kariyerli ismi olan Cüneyt Çakır, 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonalarında üçer maç yönetti. 2014 ve 2018 Dünya Kupası'nda da üçer maçta düdük çaldı. 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona-Juventus maçını yönetti. Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nı yönetecek hakemler için 1 Şubat'ta düzenlenen toplantıda da yer aldı.

12Cüneyt Çakır sürprizi 13 hakem operasyonunda yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

    İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

    Sıradaki Galeri
    Ali Koç Trabzonspor'un hakkını verdi hakem skandallarını bir bir deşifre etti!

    Ali Koç Trabzonspor'un hakkını verdi hakem skandallarını bir bir deşifre etti!

    Cüneyt Çakır sürprizi! '13 hakem operasyonunda' yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...

    Cüneyt Çakır sürprizi! '13 hakem operasyonunda' yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...

    Campos'tan Pulgar transferini unutturacak orta saha! Fatih Terim 4 ay önce onun için 'dikkat' demişti

    Campos'tan Pulgar transferini unutturacak orta saha! Fatih Terim 4 ay önce onun için 'dikkat' demişti

    Derbi erteleniyor mu? İki kulüp ve TFF'den flaş açıklama

    Derbi erteleniyor mu? İki kulüp ve TFF'den flaş açıklama