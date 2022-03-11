Cüneyt Çakır sürprizi! '13 hakem operasyonunda' yer aldı kendisine yeni durak bulmak için avukatına...
MHK'nin aldığı radikal kararla görevine son verilen 13 hakem içerisinde yer alan Cüneyt Çakır'ın sürpriz hamlesi bir hayli dikkat çekti. Tecrübeli isim dünyanın en büyük liglerinden birinde düdük çalabilir...
Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz günlerde çok ses getirecek bir karara imza atarak aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da yer aldığı 13 Süper Lig hakeminin sezonun geri kalanında görev almayacağını duyurmuştu. Şok etkisi yaratan bu sürpriz karar sonrası, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu çeşitli medya kanallarında gerekçelerini açıklamaya çalışmıştı.
Yine hakem camiasına yakın kaynaklar bomba iddialarda bulundu. Bazı hakemlerin Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'e "Biz de bu haftaki görevleri iade edelim birlikte karar alalım" önerisinde bulunduğu ileri sürüldü. Ancak iki hakemin "Bizimkiler bireysel kararlar şimdilik. Kiritik bir dönemde sezon ortasında MHK'yi zor durumda bırakacak toplu tepkiye gitmeyelim" dediği öğrenildi.
MHK için bir başka tek tehlike daha var. Şu an itibari ile Süper Lig’de görev yapacak 14 Süper Lig, dörtte VAR hakemi var. Olası Covid vakaları, sakatlık ya da MHK tarafından dinlendirilmesi gereken hakemler olduğu taktirde Süper Lig maçlarına yapılacak atamalarda sorun yaşanması bekleniyor. Bu durumda MHK'nin alt klasman hakemlerinden atamalar yaparak Süper Lig'deki on maçın görevlendirmelerinin tamamlanması bekleniyor.
Dünyanın en iyi 10 hakemi arasında yer alan Cüneyt Çakır'ın bu operasyon sonrasında köşesine mi çekileceği, yoksa farklı liglerde kariyerine devam mı edeceği sorusu cevap arıyor.
Daha önce Katar, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde profesyonel olarak düdük çalan Çakır'ın kariyerine bu ülkelerde devam edebileceği ya da zaman zaman yurt dışından hakem davet eden ve önemli maçları yönettiren Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinden birisinde kariyerine devam edebileceği belirtildi.
Ayrıca Çakır'ın Premier Lig, La Liga ya da Serie A gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinde düdük çalma ihtimali konusunda da avukatı aracılığıyla bir araştırma yaptığı gelen bilgiler arasında. Çakır'ın, Dünya Kupası'nda olma fikrinden vazgeçmediği kendisini Katar'a taşıyacak her türlü şartı değerlendireceği öğrenildi.
Türk hakemlik tarihinin en kariyerli ismi olan Cüneyt Çakır, 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonalarında üçer maç yönetti. 2014 ve 2018 Dünya Kupası'nda da üçer maçta düdük çaldı. 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona-Juventus maçını yönetti. Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nı yönetecek hakemler için 1 Şubat'ta düzenlenen toplantıda da yer aldı.