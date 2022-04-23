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Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çocukları da ağırlayan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, “23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal tarafından geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan edilmesi bugünün anlamını daha da pekiştirmiştir” ifadelerini kullandı.

İHA-DHA
• 23 Nisan 2022 - 17:36 • Son Güncelleme:
İHA-DHA
• 23 Nisan 2022 - 17:36 • Son Güncelleme:
1Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı. Programın ardından Üsküdar’da bulunan Vahdettin Köşkü’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki çocukları kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

2Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.

3Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Milli iradenin tecelligahı Millet Meclisimizin teşekkül ettiği, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun açıldığı bu müstesna günün ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

4Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Şan ve şerefle bir asrı geride bırakan Türkiye Büyük Millet Meclisi, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla milli egemenliğimizin yıkılmaz tecelligahı olmaya devam edecektir.

5Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a işgalcilerin, darbecilerin ve vesayet odaklarının ülkemize ve millet iradesine yönelik tüm saldırılarına karşı sarsılmaz bir duruş sergileyen Gazi Meclisimiz, ilelebet milli iradenin bayraktarlığını yapacağını ortaya koymuştur.

6Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal tarafından geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan edilmesi ise bugünün anlamını daha da pekiştirmiştir.

7Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Biz de tarihimizden tevarüs ettiğimiz güç, çocuklarımızdan aldığımız heyecan ve enerjiyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza müreffeh, huzurlu bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

8Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Barış, adalet ve kardeşlik dolu bir dünya idealine de katkı sunacak 2023 hedef ve 2053 vizyonlarımız doğrultusunda gayret göstermeyi sürdürüyoruz.

9Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Yüce Meclisimizin çatısı altında ülkemize hizmet etmiş olan tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum.

10Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis'teki tüm milletvekillerini, istiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz bütün kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bayramını kutluyorum" ifadeleri yer aldı.

11Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
12Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
13Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
14Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
15Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
16Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
17Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

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