Çorum’da çiftçiler yeni sezona hazır! 500 dönüm araziye ekiyorlar

3

Çorum'un Merkez ilçesine bağlı Bozboğa köyünde çiftçilik yapan Eren Kara, "Sertifikalı arpa ekimi gerçekleştiriyoruz. Pancar Kooperatifi ile anlaşmalı olarak, elde ettiğimiz ürünü tohum bazında satışa sunacağız. Aşağı kesimlerde ise sertifikalı buğday ekimi yapacağız. Yaklaşık 500 dönüm arazi ekiyoruz. Bunun yaklaşık 100 dönümünü buğday, 60 dönümünü arpa, 200 dönümünü soğan, 150 dönümünü ise patates oluşturuyor. İki yıldır kuraklıkla mücadele ediyoruz. Bu nedenle verimlerde düşüş yaşandı, elbette sıkıntılar var. Ancak çiftçi için her zaman umut topraktadır, üretmeye devam ediyoruz" dedi.