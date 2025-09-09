Çöp yakıldığını sandı, evinin yandığını fark etti! Antalya'da korku dolu dakikalar

4

Yangında bahçede olduğunu ifade eden Sanime Bakırcı, “Dün süt almıştım, yoğurdu dolaba koydum ve dışarı çıktım. Telde çamaşırlarım vardı, onları topladım. Bahçeyi yıkadığım esnada dumanı gördüm. Arkada çöp yakıldığını düşündüm. Sonrasında bir baktım, içeriye girecek durum yok ve komşuya bağırdım. Allah razı olsun hemen geldi ama hortumu içeriye sokamadık. Evde tek başımaydım. Telefon açtık, eşim geldi. Büyük zararım var. Evde her şey yandı" dedi.