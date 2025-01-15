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Çocuklar sanat ile tanışıyor! Samsun'da bu proje konuşuluyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Müzelerde Sanat Buluşması Projesi" ile çocuklar sanat dallarıyla tanışma fırsatı elde ediyor.

• 15 Ocak 2025 - 13:05 • Son Güncelleme:
• 15 Ocak 2025 - 13:05 • Son Güncelleme:
1Çocuklar sanat ile tanışıyor Samsunda bu proje konuşuluyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Müzesi, Alaçam Mübadele Müzesi ve Bafra Tütün Müzesi'nde seramik atölyesiyle başlayan proje sayesinde çocukların sanata ilgisinin artırılması amaçlanıyor.

2Çocuklar sanat ile tanışıyor Samsunda bu proje konuşuluyor

Proje kapsamında çocukların sanat dallarını yakından tanımaları ve deneyimlemeleri amacıyla çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

3Çocuklar sanat ile tanışıyor Samsunda bu proje konuşuluyor

Atölye çalışmasında çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde seramik yaparak yaratıcılıklarını ortaya koyarken, seramik sanatını daha yakından tanıma şansı buldu.

4Çocuklar sanat ile tanışıyor Samsunda bu proje konuşuluyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Müzelerde Sanat Buluşması Projesi" ile yıl sonuna kadar 2 bin çocuğun sanatla buluşmasını hedefliyor.

5Çocuklar sanat ile tanışıyor Samsunda bu proje konuşuluyor