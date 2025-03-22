Çocukken topladığı ürün şimdi altın değerinde! 50 kilosu 125 bin TL'ye satılıyor: Köyüne koştu

'AYDIN VE SAMSUN ALAN BAZINDA BAŞI ÇEKİYOR'





Salep orkidelerinin, diğer kültürel tarım bitkilerine bakarak çok yeni bir ürün olduğuna dikkat çeken Ferdi, “İnsan tüketimine milattan önceki yıllarda dâhil olsa da, o zamanlar doğadan sökülerek elde ediliyordu. Yetiştiricilik geçmişi 20 yılı bile doldurmadı, bu yüzden net bir bilgi vermek güç. Ancak yapılan denemeler ışığında 1600 rakıma kadar sorunsuz yetiştirilebiliyor. Bunun yanı sıra doğasında salep orkideleri bulunan her iklim ortamında, aynı türden salep orkideleriyle üretimi yapılabilir. Kastamonu il sınırları içerisinde 30'a yakın salep orkidesi doğal olarak yetişiyor. Bu bize, Kastamonu’nun salep yetiştiriciliği konusunda son derece ideal olduğunu gösteriyor. Toprak koşulları açısından bakarsak hafif bünyeli, geçirgen, organik madde açısından varsıl, kireçli toprakları seviyor. Arazinin hafif eğimli olması da avantaj sağlıyor. Göllenmeyi engelleyerek mantar hastalıklarından ve yumru çürümesinden kurtarıyor. Ülkemizin birçok şehrinde yetiştiriciliğine başlansa da Aydın ve Samsun alan bazında başı çekiyor” bilgisini paylaştı.



YAKLAŞIK GETİRİSİ 13 MİLYON! 'ELLE DİKİLİP HASAT EDİLMELİ'



En büyük maliyet kaleminin tohum olduğunu dile getiren Ferdi Doğdu, ”2024 yılına 1500TL/kg olarak başlayıp 2500 TL/kg civarında kapattı. Satışını yapanlara göre bu rakam değişiklik gösterebiliyor. Kazanç konusu ise biraz karmaşık. Maalesef tohumluk ve mamul ürünün fiyatları açısından bir dengesizlik de mevcut. Tohumluk olarak 2500 TL/kg iken, mamul olarak bu oran dörtte birine kadar düşebiliyor. Bu da küçük üreticileri zor durumda bırakıyor. Çünkü tohumluk satış yapabilmeniz için en az 10 dekar alanda üretim yapmanız gerekiyor. Büyük üreticiler her yıl milyonlar kazanırken, küçük üreticiler yatırımını birkaç yılda anca çıkarabiliyor. Bunu aşmanın bir yolu örgütlenmek. Bu yüzden Kastamonu’da kooperatif çatısı altında birleştik. Hedefimiz hem tohumluk satışı yaparak, hem de işleyip katma değerli hale getirerek kazancın üreticilerde kalmasını sağlamak. Bu şekilde 10 dekar alandan elde edilecek yaklaşık 10 ton ürünün yarısı tohumluk olarak ayrıldığında, beş ton ürünün yaklaşık getirisi 7,5-12,5 milyon lira olacaktır” şeklinde konuştu.