Çocuğuna alamadığı oyuncak onu iş kadını yaptı

Ördüğü amigurumi bebeklerinin kendisine bir meslek ve ekonomik olarak kazanç sağladığını söyleyerek, kadınların ayaklarının üzerinde durması gerektiğini ifade eden Sibel Öztürk, “Bence kadınların çalışmasını çok önemli buluyorum. Eşim bana her şeyi yaptı ama insanın kendi cüzdanına giren gibisi olmuyor. Kadınların ayaklarının üzerinde durması çok önemli” diye konuştu.İşyeri açarken en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirten Öztürk, “Burayı açmaya karar verdiğimizde eşim Adana'da çalışıyordu. Eşime sorduğumda kendisine elektrikçi dükkanı değil, bana iş yeri açtı. Biraz tereddüt ettik ama eşim ve arkadaşlarım bu konuda bana destek çıktı. Başarmam için herkes olumlu karşıladı. Eşimin bu konudaki desteğini asla unutamam. En büyük destekçim o oldu” şeklinde konuştu.