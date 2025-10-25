GAZETE VATAN ANA SAYFA
Çin'den geldi, Düzce'de köylülerin kabusu oldu! Ne yaptılarsa olmadı, her şeyi yok ediyor

Karadeniz bölgesinde özellikle Düzce'de resmen kabusa döndü. 2017 yılında Çin'den yayılıp Gürcistan sınırından Düzce'ye kadar ulaştı. 2023 ve 2024'te de yoğunluk daha da arttı. Havaların soğumasıyla ekipler harekete geçti.

Düzce Valiliği öncülüğünde tarım ürünlerine ve Düzce'nin en önemli geçim kaynaklarından olan fındığa büyük zarar veren kahverengi kokarca ile kış mücadelesi başladı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışmalarını sürdürürken, İl Özel İdaresi ekipleri de çalışmalara destek vermeye başladı.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, zararlının kış aylarında barındığı alanlarda popülasyonun azaltılmasını hedefliyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uzmanlarının işaret ettiği noktalar ilaçlanırken, köy muhtarları da ilaçlama araçlarına yardımcı oluyorlar.

Bu sayede bahar aylarında yumurtadan çıkacak kahverengi kokarca zararlısının daha üremeden yok edilmesi isteniyor.